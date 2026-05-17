«Мы остались без клизмы и еды»: Кудрявцева рассказала о краже в немецкой клинике

17 мая 2026, 11:09

Кудрявцева заявила о краже кошелька с 20 тысячами евро в отеле Дюссельдорфа

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram @lerakudryavtseva)

Лера Кудрявцева заявила, что неизвестные обокрали её в дорогом отеле в Дюссельдорфе. В личном блоге телеведущая рассказала: злоумышленники украли кошелёк с 20 тысячами евро.





По словам Кудрявцевой, они со свекровью приехали в немецкую клинику на процедуры, но не смогли их пройти. В первый же день в отеле женщины спустились в лобби пить кофе. Рядом сел импозантный немец в шляпе.

«Он рядом прошёл, а мы заняты, нам же завтра будут клизмы ставить. Этот немец наклоняется, у него падает шляпа рядом с моей сумкой. Я повернулась, когда он шляпу якобы поднял с пола и пошёл. Когда я вернулась в свой номер, оказалось, что кошелька у меня нет. А в нём — все деньги!», — отметила Валерия.