«Мы остались без клизмы и еды»: Кудрявцева рассказала о краже в немецкой клинике
Лера Кудрявцева заявила, что неизвестные обокрали её в дорогом отеле в Дюссельдорфе. В личном блоге телеведущая рассказала: злоумышленники украли кошелёк с 20 тысячами евро.
По словам Кудрявцевой, они со свекровью приехали в немецкую клинику на процедуры, но не смогли их пройти. В первый же день в отеле женщины спустились в лобби пить кофе. Рядом сел импозантный немец в шляпе.
«Он рядом прошёл, а мы заняты, нам же завтра будут клизмы ставить. Этот немец наклоняется, у него падает шляпа рядом с моей сумкой. Я повернулась, когда он шляпу якобы поднял с пола и пошёл. Когда я вернулась в свой номер, оказалось, что кошелька у меня нет. А в нём — все деньги!», — отметила Валерия.Кроме того, телеведущая вспомнила, как ранее неизвестные обворовали её в Лондоне: украли кошелёк у Букингемского дворца. Тогда Кудрявцева обратилась в полицию, но правоохранители не помогли ей.