Филипп Киркоров раскрыл, как помог Болгарии одержать победу на «Евровидении»

17 мая 2026, 10:56

Филипп Киркоров помог Болгарии впервые в истории выиграть «Евровидение»

Болгария впервые в истории выиграла «Евровидение» — и этим триумфом страна обязана Филиппу Киркорову. Об этом сообщает издание VOICE.





Киркоров назвал Болгарию своей «малой родиной». Именно команда артиста «Dream Team» подготовила певицу Dara (Дарину Иотову) к юбилейному 70-му конкурсу в Вене.

«Мы выбрали певицу, начали готовить её к национальному болгарскому отбору. Замечательная певица, она когда-то выиграла проект «Голос», — рассказал Филипп.