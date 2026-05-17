Филипп Киркоров раскрыл, как помог Болгарии одержать победу на «Евровидении»
Филипп Киркоров помог Болгарии впервые в истории выиграть «Евровидение»
Болгария впервые в истории выиграла «Евровидение» — и этим триумфом страна обязана Филиппу Киркорову. Об этом сообщает издание VOICE.
Киркоров назвал Болгарию своей «малой родиной». Именно команда артиста «Dream Team» подготовила певицу Dara (Дарину Иотову) к юбилейному 70-му конкурсу в Вене.
«Мы выбрали певицу, начали готовить её к национальному болгарскому отбору. Замечательная певица, она когда-то выиграла проект «Голос», — рассказал Филипп.Продюсер сразу разглядел в девушке потенциал дивы, но для победы ей не хватало сильного хита. Композицию «Bangaranga» написал давний соавтор Киркорова — греческий композитор Димитрис Контопулос.
Постановку доверили режиссёру Фредрику Ридману, работавшему с победителями конкурса. Риск оправдал себя: Болгария впервые стала победителем «Евровидения», а певец привёл свою историческую родину к победе.