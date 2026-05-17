Поклонник Егора Крида отсудил деньги за три года ожидания концерта
Поклонник певца Егора Крида через суд вернул деньги в трехкратном размере за билеты на концерт, который переносили несколько раз на протяжении трех лет. Информация следует из судебных документов, передает РИА Новости.
В 2022 году мужчина купил четыре билета на концерт через сайт-агрегатор. Стоимость билетов составила 10,1 тысячи рублей. Продавцом выступила специализированная компания, а организатором — индивидуальный предприниматель. Вскоре после покупки зрителя уведомили о переносе мероприятия на неопределенный срок. Россиянин немедленно подал заявку на возврат денег, но компания отказала в этом.
После этого концерт перенесли еще раз, и билеты вновь стали действительными. Однако заявка на возврат продолжала оставаться в статусе «в процессе возврата». При этом организатор не реагировал на обращения покупаталей.
В 2026 году мужчина подал иск в суд, который установил, что ответственность за возврат денег несет компания-продавец. Потребитель имел право отказаться от услуги, но фирма не выполнила свои обязательства. В результате с организации взыскали стоимость билетов, неустойку за просрочку возврата, компенсацию морального вреда и штраф за отказ добровольно удовлетворить требования. Общая сумма составила 33 360 рублей.
