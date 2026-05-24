«Мы сейчас будем рубиться»: Виктория Боня рассказала о последствиях эфира с Соловьевым

24 мая 2026, 15:42

Блогера Боню удивили извинения Соловьева перед ней

Виктория Боня (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Телеведущая и блогер Виктория Боня поделилась впечатлениями от участия в программе Владимира Соловьева. Интервью, в котором она вспомнила детали совместного эфира, вышло на YouTube-канале Надежды Стрелец.





По словам Бони, она готовилась к жесткой полемике, однако телеведущий неожиданно принес извинения за ранее прозвучавшие в ее адрес оскорбления. Она отметила, что такая миролюбивая развязка разочаровала некоторых зрителей, ожидавших продолжения конфликта.





«Я думала, мы сейчас будем рубиться, а он говорит: «Ну, я должен извиниться». И все, у меня, картинка поплыла», — призналась блогер.



