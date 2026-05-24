«Мы сейчас будем рубиться»: Виктория Боня рассказала о последствиях эфира с Соловьевым
Блогера Боню удивили извинения Соловьева перед ней
Телеведущая и блогер Виктория Боня поделилась впечатлениями от участия в программе Владимира Соловьева. Интервью, в котором она вспомнила детали совместного эфира, вышло на YouTube-канале Надежды Стрелец.
По словам Бони, она готовилась к жесткой полемике, однако телеведущий неожиданно принес извинения за ранее прозвучавшие в ее адрес оскорбления. Она отметила, что такая миролюбивая развязка разочаровала некоторых зрителей, ожидавших продолжения конфликта.
«Я думала, мы сейчас будем рубиться, а он говорит: «Ну, я должен извиниться». И все, у меня, картинка поплыла», — призналась блогер.Ранее Соловьев в одном из эфиров назвал Боню «потрепанной шалавой» после ее публичных высказываний. В ответ знаменитость анонсировала коллективный иск против телеведущего за оскорбление женщин. Позднее Соловьев извинился перед Боней, объяснив свои слова «излишней эмоциональностью», но также заявил, что «70% женоненавистников — это женщины».