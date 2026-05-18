«Будешь полы мыть»: Виктория Боня жёстко ответила дочери на просьбу о деньгах

18 мая 2026, 15:23

Дочь Виктории Бони попросила 2 тысячи евро на шопинг — звезда заявила о мытье полов

Виктория Боня устроила публичный разбор своей 14-летней дочери Анджелины после её просьбы выделить деньги на шопинг. Эмоциональный разговор телеведущая опубликовала в соцсетях.





Девочка попросила у матери две тысячи евро — примерно 170 тысяч рублей — на покупки. При этом Анджелина предложила «отработать» сумму, снимаясь в блоге звездной мамы. Однако Виктория Боня резко отреагировала на запрос дочери.





«Какой тебе шопинг? Ты всё по одному дню носишь. Хватит, дорогая», — заявила телеведущая.

«Сейчас я тебе покажу шопинг — будешь у меня полы мыть», — сказала блогер, упрекнув дочь в «попрошайничестве».