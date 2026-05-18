«Будешь полы мыть»: Виктория Боня жёстко ответила дочери на просьбу о деньгах
Виктория Боня устроила публичный разбор своей 14-летней дочери Анджелины после её просьбы выделить деньги на шопинг. Эмоциональный разговор телеведущая опубликовала в соцсетях.
Девочка попросила у матери две тысячи евро — примерно 170 тысяч рублей — на покупки. При этом Анджелина предложила «отработать» сумму, снимаясь в блоге звездной мамы. Однако Виктория Боня резко отреагировала на запрос дочери.
«Какой тебе шопинг? Ты всё по одному дню носишь. Хватит, дорогая», — заявила телеведущая.Звезда также напомнила наследнице, что для многих людей такая сумма сопоставима с месячным заработком, и призвала дочь более серьёзно относиться к деньгам. После этого Виктория Боня предложила Анджелине заработать желаемую сумму домашним трудом.
«Сейчас я тебе покажу шопинг — будешь у меня полы мыть», — сказала блогер, упрекнув дочь в «попрошайничестве».Реакция телеведущей вызвала бурные обсуждения в соцсетях. Одни пользователи поддержали Боню, отметив, что она пытается приучить дочь к ценности денег и труду. Другие посчитали, что разговор стоило оставить внутри семьи, а не публиковать на всеобщее обозрение.