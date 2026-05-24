«Устроила скандал»: Виктория Боня рассказала о конфликте с Самбурской в соцсетях
Телеведущая и блогер Виктория Боня поделилась историей о неприятном инциденте с актрисой Настасьей Самбурской. Об этом она рассказала в интервью Надежде Стрелец.
По словам знаменитости, она искренне восхищается внешностью артистки и считает ее яркой и красивой девушкой. Однажды телеведущая решила поделиться этими мыслями и написала Настасье комплимент в социальных сетях.
Однако вместо благодарности она получила резкую реакцию. Как рассказала Виктория, Самбурская предположила, что за комплиментом скрываются корыстные намерения.
«Я ей написала комплимент — она устроила скандал, она сказала: "Ты пишешь у меня комментарии, чтобы мои подписчики переходили к тебе, подписывались на тебя". Заблокировала меня», — поделилась Боня.Телеведущая подчеркнула, что никогда не конфликтовала с Настасьей и не преследовала никаких скрытых целей. Ее мотив был предельно прост — выразить искреннее восхищение и сказать что‑то приятное.