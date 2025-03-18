«Жертва неграмотной терапии»: Врач раскрыл истинную причину смерти отца Киркорова

Бедрос Киркоров (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Народный артист России Бедрос Киркоров скончался из-за осложнений на фоне длительной пневмонии. У него не выдержало сердце.
По некоторым данным, 20 декабря 92-летний отец короля российской эстрады попал в больницу в тяжёлом состоянии – ему диагностировали «двустороннюю пневмонию». Далее Бедрос Киркоров лечился нетрадиционными методами тибетской терапии: травки, прогревания, массажи и пиявки. Постепенно состояние ухудшалось.
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» прокомментировал методы лечения Бедроса Киркорова.
Использование пиявок в лечении Народного артиста врач раскритиковал, сказав, что в современном обществе есть методы более безопасные и эффективные.
По его словам, без использования пиявок вязкость крови удалось бы регулировать лучше, и жизнь Киркорова старшего, возможно, была бы длиннее.
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Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» прокомментировал методы лечения Бедроса Киркорова.
«Если мы говорим о массаже, то хотелось бы знать подробнее, потому что у людей старшего возраста при массаже нельзя трогать голени. В глубоких венах голени есть тромбы, которые могут сорваться и существуют, прикрепившись к стенкам глубоких вен. Их нельзя трогать, массировать», — объяснил эксперт.
Использование пиявок в лечении Народного артиста врач раскритиковал, сказав, что в современном обществе есть методы более безопасные и эффективные.
«Раньше пиявок использовали для отворения крови. Человеку становилось легче. А сейчас для этого используются антикоагулянты. Можно сказать, что отец Киркорова пал жертвой совершенно безграмотных врачей. Потому что пиявки могут и опасные инфекции переносить, и множество гепарина выделять в тело человека. Вместо вот такого анахронического, дремучего метода пиявками современные врачи назначают антикоагулянты. Пиявок сейчас использовать не рекомендуется», — подчеркнул врач.
По его словам, без использования пиявок вязкость крови удалось бы регулировать лучше, и жизнь Киркорова старшего, возможно, была бы длиннее.
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Анастасия Панченко