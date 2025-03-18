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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Жертва неграмотной терапии»: Врач раскрыл истинную причину смерти отца Киркорова

«Жертва неграмотной терапии»: Врач раскрыл истинную причину смерти отца Киркорова

Врач Хорошев: отец Киркорова умер из-за неграмотной терапии пиявками
Бедрос Киркоров (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Бедрос Киркоров (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Народный артист России Бедрос Киркоров скончался из-за осложнений на фоне длительной пневмонии. У него не выдержало сердце.
По некоторым данным, 20 декабря 92-летний отец короля российской эстрады попал в больницу в тяжёлом состоянии – ему диагностировали «двустороннюю пневмонию». Далее Бедрос Киркоров лечился нетрадиционными методами тибетской терапии: травки, прогревания, массажи и пиявки. Постепенно состояние ухудшалось.

Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» прокомментировал методы лечения Бедроса Киркорова.

«Если мы говорим о массаже, то хотелось бы знать подробнее, потому что у людей старшего возраста при массаже нельзя трогать голени. В глубоких венах голени есть тромбы, которые могут сорваться и существуют, прикрепившись к стенкам глубоких вен. Их нельзя трогать, массировать», — объяснил эксперт.

Использование пиявок в лечении Народного артиста врач раскритиковал, сказав, что в современном обществе есть методы более безопасные и эффективные.
«Раньше пиявок использовали для отворения крови. Человеку становилось легче. А сейчас для этого используются антикоагулянты. Можно сказать, что отец Киркорова пал жертвой совершенно безграмотных врачей. Потому что пиявки могут и опасные инфекции переносить, и множество гепарина выделять в тело человека. Вместо вот такого анахронического, дремучего метода пиявками современные врачи назначают антикоагулянты. Пиявок сейчас использовать не рекомендуется», — подчеркнул врач.

По его словам, без использования пиявок вязкость крови удалось бы регулировать лучше, и жизнь Киркорова старшего, возможно, была бы длиннее.

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#шоу-бизнес
Сексуальное насилие и скандалы: судьба участниц группы «Ранетки» спустя годы
18 марта 2025, 17:34

Участницы группы «Ранетки» (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Группа «Ранетки» стала настоящим символом подростковой музыки в начале 2000-х годов. Яркие и талантливые участницы завоевали сердца миллионов поклонников своими песнями о любви, дружбе и взрослении.
В состав коллектива входили Елена Гальперина, Алина Петрова, Валерия Козлова, Анна Руднева, Евгения Огурцова, Елена Третьякова, Наталья Щелкова и Анна (Нюта) Байдавлетова. О том, как сейчас живут бывшие участницы группы, читайте в материале «Радио 1».


Елена Гальперина и Алина Петрова


В самом начале существования группы в её состав вошли Елена и Алина, но их пребывание в нём продлилось менее шести месяцев. Матери исполнительниц выразили желание разорвать сотрудничество с продюсерами, поскольку были обеспокоены успеваемостью своих дочерей. Ведь девушки были несовершеннолетними, и их учёба не могла быть прервана.

После того как две участницы покинули группу, их место заняла Лена Третьякова. О дальнейшей судьбе девушек мало что известно.

Валерия Козлова


Валерия Козлова (Фото: Instagram*@leraromantika.88)

Барабанщица Лера Козлова на момент работы имела роман с женатым продюсером проекта Сергеем Мильниченко. Отношения, подобно качелям, постоянно менялись: от большой любви до громких скандалов. Так было до тех пор, пока Сергей не решил убрать участницу из группы.

На тот момент Валерия была самой популярной ранеткой и публика довольно долго негодовала по поводу ее исчезновения. После ухода из коллектива Козлова начала сольную карьеру и выпустила альбом «Дай мне знак». Кроме того девушка появлялась в клипе группы Quest Pistols «Он рядом». Как потом стало известно Валерия состояла в отношениях с солистом группы Никитой Горюком.

С 2015 по 2017 годы Козлова была второй солисткой группы 5sta Family но и в этом коллективе работа не задалась. Бывшая участница группы «Ранетки» пыталась вернуть себе былую славу на YouTube-канале KURAGA, а также сотрудничала с Анной Байдавлетовой, но все её усилия оказались тщетными.

С 2020 года Лера Козлова живет в Севастополе. Девушка состоит в браке с Антоном Краем. У бывшей звезды свой интернет магазин с одеждой и бижутерией. Она также активно участвует в благотворительных проектах, связанных с животными. В свободное время она создаёт сумки и корзины, а также изготавливает ароматические свечи.

Анна Руднева


Анна Руднева (Фото: Instagram*@rudneva_a)

Аня Руднева была в группе не только гитаристкой, но и автором песен и текстов. Она была сердцем команды, которая образовалась в 2005 году. В 2011 году, из-за конфликта с продюсером Сергеем Мильниченко, она ушла из группы. Это событие стало началом конца для коллектива.

В 2012 году Анна Руднева связала себя узами брака с актёром Павлом Сердюком, известным по роли Дениса Шаталина в сериале «Моя прекрасная няня». В этом же году у пары родилась дочь Софья.

К тому моменту девушка уже получила высшее образование, закончив Московский государственный университет культуры по направлению «продюсирование и постановка шоу-программ», и создала группу под названием «Аня Руднева & Youngs». Творчество бывшей ранетки не имело успеха, так же как и брак с актером.

Вторым мужем Рудневой стал диджей, продюсер и педагог Дмитрий Белин. В этом браке родился сын Тимофей. В настоящее время экс-участница группы «Ранетки» активно сотрудничает со своим супругом в сфере организации различных мероприятий. А также проводит авторские вечеринки в формате караоке и даёт уроки вокала.

Анна Байдавлетова


Анна Байдавлетова (Фото: vk.com/nutabaydavletova)

Анна заменила в «Ранетках» ушедшую Леру Козлову. Девушка быстро освоилась в группе и выучила репертуар буквально за две недели. После распада коллектива девушке пришлось сложнее всех, она попросту не знала, чем хочет заниматься.

Остаться в музыкальной профессии девушке помог Егор Крид, пригласив работать барабанщицей к себе в коллектив. В 2016 году Анна заключила контракт с продюсерским центром Максима Фадеева и официально начала сольную карьеру. Однако работа в мире большого шоу-бизнеса оказалась девушке не по душе, и она завершила сотрудничество с Фадеевым.

Сейчас Байдавлетова активно занимается блогингом и время от времени выпускает песни под псевдонимом Нюта. В 2024 году состоялась премьера клипа певицы на песню «Невеста».

Наталья Щелкова


Наталья Мильниченко (Фото: Instagram*@natasha_milnichenko)

Гитаристка Наталья заняла место Леры Козловой на любовном фронте Сергея Мильниченко. Девушке с продюсером повезло больше, к тому моменту жена, забрав дочку, ушла от него, и он смог жениться на молоденькой ранетке. Тогда Мильниченко было 19 лет, а продюсеру 43.

Когда группа распалась у гитаристки было уже двое детей Рассказа и Ива. Экс участница Ранеток много времени посвятила семье и лишь в 2022 нода начала активно раскручивать свои социальные сети.

Елена Третьякова


Валерия Козлова, Евгения Огурцова, Анна Байдавлетова и Елена Третьякова (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Пацанка Лена на момент начала работы в коллективе уже была популярная и имела свой фан-клуб. Неизменная участница группы объездила с «Ранетками» многие уголки СНГ и стран Балтии, а после решила задуматься о сольном творчестве.

После того как группа «Ранетки» распалась, она начала сольную карьеру. Она выпустила альбом под названием «Точка Б» и выступала в составе группы «Море», но затем решила уйти из музыки и начала преподавать кундалини-йогу.

В 2019 году она прошла обучение по программе дополнительного профессионального образования «Системное психологическое бизнес-консультирование и профессиональный коучинг» в РУДН и получила диплом о профессиональной переподготовке.

В 2020 году она завершила обучение в Московском институте психоанализа, а в 2021 году — в РГСУ по специальности «Клиническая психология».

Сейчас Елена Третьякова живет в Буэнос-Айресе. Как оказалось, Елена имеет нетрадиционную ориентацию** и уже несколько лет замужем за Дианой Абаевой-Коломенской. Пара расписалась в Аргентине, и в этом союзе появился на свет сын Лео.

Евгения Огурцова


Клавишник Евгения Огурцова до работы с коллективом была знакома с Сергеем Мильниченко. В группу девушка попала благодаря своим музыкальным способностям. Женя с трех лет обучалась игре на фортепиано и окончила с золотой медалью музыкальную школу.

После проекта Огурцова создала группу «Рыжая и Черти» и в 2010 году вышла замуж за музыканта Павла Аверина. Роман был весьма стремительным, но брак долго не просуществовал.

Уже в 2015 году Евгения второй раз выйдет замуж за дизайнера Анатолия Рамонова, а в 2016 подарит ему сына. Эти отношения также не будут отличаться семейным счастьем, и союз распадется в 2019 году. Но бывшая ранетка не остановилась на двух неудачных браках и в третий раз вышла замуж за Николая Осипова. В 2021 году у певицы родилась дочь.

В том же году Огурцова выпустила откровенную книгу про работу в «Ранетках» с названием «Ранетки. Счастливый билет в ад». В своей книге Огурцова рассказала, что в то время у неё были интимные отношения** с другой участницей «Ранеток» — Леной Третьяковой. По словам Жени, она пошла на этот шаг из-за своей повышенной сексуальности.

Также Евгения рассказала, что участницы группы, будучи подростками, не раз становились жертвами харассмента.

«Понимаете, в чем основная опасность эмоционального и сексуального насилия над подростками? Ты правда считаешь, что это норма, потому что тебя погружают в закрытое общество и внедряют модель семьи. Ты постоянно чувствуешь себя героиней фильма «Газовый свет». Ты головой понимаешь, что все это попахивает чем-то нездоровым, но тебя убеждают, что все в порядке», — пишет Женя.

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Настя Ивлеева не познакомила отца с мужем, а Анна Чиповская тайно развелась: 8 звезд, которые хранят свою личную жизнь в секрете
18 марта 2025, 17:34

Настя Ивлеева и Филипп Бегак (Фото: Инстаграм* @_agentgirl_)

Не все звезды любят показывать свою личную жизнь публике. Некоторым удается и свадьбу сыграть без лишнего внимания, и развестись, не раздувая скандалы. А еще по-тихому обзавестись наследниками. Кто из знаменитостей предпочитает держать личное в секрете — в материале «Радио 1».

Мирослава Карпович не афиширует личную жизнь

Звезда «Папиных дочек» уже несколько раз становилась участницей скандалов. Мирославу подозревали в романе с актером Павлом Прилучным, но артистка никогда не подтверждала эти догадки.

Мирослава Карпович (Фото: Инстаграм* @m1r0slava_karpovich)

«Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой. Это СМИ писали. Мира — замечательный человек, она потрясающая девчонка. Я ее знаю очень давно, она мне очень помогла в свое время. На тот момент мы были нужны друг другу. Но мы никогда не говорили и нигде не выставляли, что мы парень с девушкой. СМИ это решили разбомбить», — признавался Прилучный в интервью.

Карпович вообще предпочитает не говорить о личном и не спешит связывать себя узами брака. Мирослава подчеркивала, что прежде чем выйти замуж, она должна быть полностью уверена в человеке.

В начале 2023-го года актриса уточняла, что провела новогодние праздники с возлюбленным, который не является артистом.

Элайджа Вуд тайно женился

Звезда трилогии «Властелин колец» всегда был очень закрытым человеком, но недавно выяснилось, что он тайно заключил брак со своей возлюбленной — продюсером Метте-Мари Конгсвед. Свадьба состоялась в конце декабря в Швеции, в кругу 80 близких друзей и родственников. Это первый брак для «Фродо», который никогда раньше не афишировал свою личную жизнь.

Элайджа и Метте-Мари впервые встретились в 2017 году на съемочной площадке. Спустя год они подтвердили свои отношения. Летом 2019-го на безымянном пальце Конгсвед заметили помолвочное кольцо.

Элайджа Вуд (Фото: кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца»)

Вуд в своих интервью уверял, что успешная карьера для него не главное. Он отмечал, что мечтает стать мужем и отцом.

«В конце концов, я хочу жениться и завести детей. У меня много друзей, у которых есть семьи, и я с нетерпением жду, когда же и я окажусь в их рядах. Но это такая штука, к которой нужно заранее подготовиться», — делился актер.

В январе 2020 года у возлюбленных родился сын Эван, а в феврале 2022-го — дочь. Элайджа признавался, что появление малышей в доме заставило его пересмотреть привычный образ жизни. Ему приходилось вставать в 5.30-6.30 утра.

«У нас 3-летний Эван и 14-месячная дочь, и она будит нас так рано. Я люблю вставать рано, мне нравится начало дня», — объяснил артист.

Анна Чиповская (Фото: Инстаграм* @chi_pa)

Анна Чиповская без шума вышла замуж и развелась

Исполнительница роли Елизаветы Воронцовой в фильме «Пророк. История Александра Пушкина» Анна Чиповская и звезда сериала «Психологини» Дмитрий Ендальцев поженились в обстановке полной секретности, но их союз просуществовал лишь один год. В новогодние праздники выяснилось, что актеры расстались. Девушка быстро очистила свою ленту в соцсетях от снимков с бывшим супругом. Ни один из них так и не дал официальных комментариев о расставании.

В январе 2025 Чиповской стали приписывать роман с актером театра «Сатирикон» Никитой Григорьевым. Артистов увидели вместе на новогодней вечеринке. А накануне они вместе пришли на день рождения Юлии Хлыниной.

Свадьба Насти Ивлеевой

10 декабря блогер Настя Ивлеева выложила короткий пост об изменениях в своей личной жизни, но в подробности вдаваться не стала.

«Вышла замуж», — написала она.

Ивлеева выбрала для торжества город Мурманск. Именно там она вышла замуж за Филиппа Бегака, который, кстати, является внучатым племянником Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. Для Филиппа этот брак союз уже третьим. Саму церемонию удалось провести без лишнего шума.

Настя Ивлеева и Филипп Бегак (Фото: Телеграм @ivleeva360)

Мать Бегака Дарья Семенова объяснила, что не знала о его отношениях с Настей. Помимо прочего, она решила, что брак с блогером стал для ее сына вторым, а не третьим.

«Я ему сказала: «Филипп, ты будешь женат три раза». Как старая ведьма говорю. Один брак был. Вот этот, по-моему, второй. Значит, будет и третий. Зачем ему рассказывать мне про отношения с другими девушками? Он же не старый сплетник. Я не отношусь к тем мамам, которые называют сына «сыночкой» и просят рассказывать обо всех похождениях. Я считаю, это его личная жизнь. Если он что-то захотел бы мне сказать, он бы сказал», — поделилась мать Бегака в беседе с Super.

Для отца Ивлеевой Вячеслава новость о ее браке тоже стала неожиданностью. Он объявил, что даже не знаком с избранником дочери.

Марина Федункив и Стефано Маджи (Фото: Инстаграм* @marina_phedunkiv)

Марина Федункив держала беременность в секрете

53-летняя исполнительница роли мамы Коляна в телесериале «Реальные пацаны» Марина Федункив вдруг сообщила, что стала мамой. До этого момента о ее положении долго ходили лишь слухи — Марина тщательно скрывала свою беременность. И, в отличие от многих других знаменитостей, не делилась в личном блоге или интервью своими переживаниями по этому поводу.

Федункив планирует совмещать материнство с карьерой. К слову, после родов артистка и ее муж Стефано Маджи все еще скрывают малыша и не показывают лицо.

«Бесконечное счастье. Все в мире, кроме этого маленького чуда, мне стало не важно. И теперь все в нашей жизни вращается вокруг него. Внешне он абсолютно папин сын. Да и по характеру, уже можно сказать, тоже», — поделилась ощущениями от первой встречи с малышом Федункив.

Дарья Мельникова и Роман Набатов (Фото: Инстаграм* @melnikovadsh)

Дарья Мельникова вышла замуж и родила третьего ребенка

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова устроила настоящий сюрприз для фанатов, объявив сразу две новости: она заключила брак с Романом Набатовым и родила третьего ребенка. Выяснилось, что актриса заранее не афишировала беременность, и когда наконец рассказала об этом в соцсетях, подписчики были в восторге.

Тогда она выложила забавное видео и оформила его как поздравление-сюрприз для Набатова, которому 15 июня исполнилось 34 года. Мельникова назвала Романа супругом, а в конце видео актриса снялась с новорожденным малышом на руках в квартире.

«Сколько насчитали сюрпризов?», — шутливо поинтересовалась Мельникова у фанатов.

Эмма Крокдал и Дольф Лундгрен (Фото: Инстаграм* @dolphlundgren)

Дольф Лундгрен в тайне женился на молодой избраннице

Актер из фильма «Неудержимые» Дольф Лундгрен женился на 24-летней Эмме Крокдал. К слову, свадьба прошла настолько тайно, что о ней никто не знал, пока не появились снимки артиста с обручальным кольцом. Потом сам Дольф подтвердил новость, подчеркнув, что ему не нужны были громкие церемонии — он просто счастлив быть рядом с возлюбленной.

Алина Ланина скрывает семью

Актриса из сериала «СашаТаня» тщательно скрывает свою личную жизнь. Недавно стало известно, что она стала мамой во второй раз, но кто является отцом — неизвестно. Алина даже не делится намеками. Журналисты полагают, что ее муж — человек, далекий от шоу-бизнеса, скорее всего, крупный бизнесмен.

Несколько лет назад супруги едва не подали на развод, но в итоге смогли решить проблемы.

«Как преодолеваем трудности? У него есть свое жилье. И когда совсем становится все грустно и плохо, и нам лучше вместе не сосуществовать, иначе станет еще хуже, я его отправляю в квартиру пожить», — признавалась Алина.

Алина Ланина (Фото: Инстаграм* @alilanina)

В 2022 году актриса столкнулась не только со сложностями в браке, но и лишилась дома мечты. Ланиной пришлось продать недвижимость вскоре после рождения второго ребенка. Однако ей удалось урегулировать все спорные моменты, а недавно она купила новое жилье.

«Почему дом купила именно я? Ну, во-первых, это была моя блажь, вообще, в целом, иметь дом. Муж выбирал дом вместе со мной как мужчина. Я-то просто красиво — некрасиво. Технически он подкованный, рукастый и в целом понимающий во всех мужских вопросах, что важно при выборе дома. Но это были мои накопления, моя мечта и моя задача обеспечить себя в первую очередь жильем», — делилась артистка.

Еще выяснилось, что Алина растит детей без бабушек и дедушек. Отец актрисы редко общается с дочерью, а мама переехала в Австралию.

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Молодая невеста Лепса оказалась под капельницей из-за проблем со здоровьем
Невеста Лепса Аврора Киба оказалась под капельницей из-за проблем со здоровьем
18 марта 2025, 17:18

Аврора Киба (фото: Telegram @kibavrora)

Молодая невеста Григория Лепса оказалась под капельницей из-за проблем со здоровьем. 19-летняя Аврора Киба опубликовала фотографии из больницы и пожаловалась на самочувствие.
Избранница народного артиста России показала себя в больничной палате с грустным лицом. Авроре поставили капельницу, однако девушка отказалась раскрывать поклонникам свой диагноз.

«В попытках восстановиться», – подписала снимки Киба.
В настоящее время девушка находится в Лондоне, где получает образование. Лепс не может приехать к возлюбленной и поддержать её в лечебном заведении, поскольку ему закрыт въезд в Великобританию из-за санкций.

Летом этого года 62-летний Григорий и 19-летняя Аврора планируют сыграть свадьбу.

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Живёт в Париже и почти не общается с отцом: что известно о дочери Дмитрия Диброва, которая является ровестницей его молодой жены
18 марта 2025, 17:10

Лада, дочь Дмитрия Диброва (Фото: Instagram*, @lada_d)

Шоумен и телеведущий Дмитрий Дибров был женат четыре раза. Во втором браке у него родилась дочь Лада. О том, где она сейчас находится и как живёт, читайте в материале «Радио 1».


Давно живёт во Франции


Дочь Ладу подарила Дмитрию Диброву вторая жена Ольга. Их брак продлился семь лет, после развода Ольга вместе с дочерью уехали из России.

Лада уже давно обосновалась в Париже. Возвращаться на родину не планирует. Девушка не дает интервью, не участвует в ток-шоу. У неё прекрасные отношения с мамой, которая тоже живёт в Париже.

Лада, дочь Дмитрия Диброва, и её мама Ольга (Фото: Instagram*, @lada_d)

Также известно, что Лада вышла замуж за француза. В 2019 году она родила дочку Мию.

Редко видится с отцом


Дмитрий Дибров не рассказывает о личной жизни единственной дочери, видится с ней очень редко, особенно в последние годы из-за проблем со здоровьем и сложившейся политической обстановки.
«Она француженка уже. Она гражданство получила, у неё своя дочка прекрасная — моя внучка. Ребята, это не было бы так больно, если бы можно было сделать вид, что ничего не произошло. Мы, конечно, видимся, когда приезжаем во Францию», — признался однажды телеведущий.

Свадьба Лады Дибровой (Фото: Instagram*, @lada_d)

Полина Диброва, нынешняя жена шоумена, — ровесница Лады, однако они практически не общаются. Телеведущий очень расстраивается, что его дочь не сблизилась с его младшими сыновьями, да и в России бывает нечасто.

Чем сейчас занимается Дмитрий Дибров


Из-за плохого самочувствия Дибров изредка появляется на премьерах и светских мероприятиях. До февраля этого года он вёл программу «Миллион вопросов».

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«Конец сладкой жизни»: Лена Перминова распродаёт вещи после разрыва с миллиардером Лебедевым
Лена Перминова распродаёт вещи после разрыва с миллиардером Лебедевым
18 марта 2025, 16:23

Лена Перминова (Фото: Телеграм @lenaperminova_official)

Российская модель и блогер Лена Перминова в декабре сообщила о расставании с предпринимателем, общественным деятелем и миллиардером Александром Лебедевым. А на днях она выставила на продажу часть личных вещей из своего гардероба.
Телеграм-канал «Звездач» сообщает, что за сумки и поношенную одежду звезда подиумов надеется выручить около двух миллионов рублей. Недавно Перминову заметили на альпийском курорте, где она отдыхала в компании нового возлюбленного — молодого манекенщика Тараса Романова. Вероятно его заработки не позволяют обеспечивать длинноногой блондинке тот образ жизни, к которому она привыкла будучи замужем за олигархом, вот и приходится приторговывать обносками.

Модель родила от Александра Лебедева четверых детей. Миллиардер продолжает принимать участие в их воспитании и обещает позаботиться об обеспечении для них безбедного существования в будущем. Детали совместной опеки бывших супругов, как и размер обещанных алиментов, не раскрываются.

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