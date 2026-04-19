«Мы вынуждены»: Рената Литвинова отменила гастроли в Израиле без переноса дат

19 апреля 2026, 10:34

Актриса Рената Литвинова отменила спектакли в Израиле из-за конфликта с Ираном

Рената Литвинова (Фото: Telegram @renatalitvinova)

Актриса Рената Литвинова отменила свои спектакли в Израиле «в связи с обстановкой». В личном блоге она сообщила, что отказалась от поездки в страну и заявила, что не привезёт туда свои постановки.





Литвинова живёт в Париже уже пятый год, не снимается в кино и зарабатывает только спектаклем «Кактус».



На сцене она пьёт шампанское, ругается с соседкой и разговаривает с кактусом. Актриса планировала показать постановку в Израиле, но передумала из-за конфликта страны с Ираном.

«Дорогие зрители Израиля, в связи с обстановкой в регионе мы были вынуждены отменить наши спектакли «Кактус» без переноса дат. Надеемся на мир и на скорую встречу. Организаторы спектаклей обязуются вернуться деньги за билеты — автоматически через кассы», — написала Рената.