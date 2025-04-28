Mia Boyka эмоционально высказалась после инцидента на концерте Егора Крида

Mia Boyka (Фото: Telegram @MIABOYKA3)
В своем блоге певица Mia Boyka (Мария Бойко) опубликовала видеообращение, в котором высказалась о поведении коллег на концертах. По ее мнению, артисты должны сохранять самообладание и продолжать радовать публику.
Исполнительница подчеркнула, что во время выступления могут происходить разные ситуации, вплоть до неадекватного поведения зрителей. При этом Миа убеждена, что артист не должен останавливать концерт даже в таких случаях.
Бойко не одобряет поведение коллег, которые в незапланированных ситуациях публично демонстрируют обиду. Девушка не назвала конкретных имен, однако ее поклонники решили, что обращение было посвящено Егору Криду.
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Бойко не одобряет поведение коллег, которые в незапланированных ситуациях публично демонстрируют обиду. Девушка не назвала конкретных имен, однако ее поклонники решили, что обращение было посвящено Егору Криду.
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Екатерина Коршунова