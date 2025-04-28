Попытка скрыть фамилию, ребенок от бывшего Ольги Бузовой и комплексы: сокровенные тайны Мари Краймбрери

Мари Краймбрери (Фото: Инстаграм*/marikraimbrery)
Песни Мари Краймбрери, полные эмоций, быстро становятся хитами, а клипы собирают миллионы просмотров. За несколько лет Мари прошла сложный путь: от блогерши и поэтессы до звезды поп-музыки. За ее успехом стоят непростое детство, тяжелая болезнь и пережитое расставание с женихом. Подробнее в материале «Радио 1»
Сейчас Мари (настоящее имя — Марина Жадан) готовится к важному событию — появлению на свет первенца от рэпера Давы, бывшего возлюбленного Ольги Бузовой.
Детство, семья и начало путиМарина Жадан родилась 21 августа 1992 года в Кривом Роге, Украина, в семье, далекой от шоу-бизнеса. А старший брат Олег выбрал профессию программиста. С четырех лет Марина занималась танцами — чтобы укрепить здоровье и избавиться от лишнего веса. Хореография стала важной частью ее жизни, но в 15 лет из-за травмы колена она была вынуждена оставить мечты о профессиональной карьере танцовщицы.
Отец мечтал, чтобы дочь стала переводчиком, а мама хоть и сдержанно, но всё-таки поддерживала творческие стремления Марины. После развода родителей отношения в семье наладились. Именно личные переживания подтолкнули Марину к сочинению стихов и записи первых песен на обычный ноутбук. В 2011 году она перебралась в Москву, устроилась работать хореографом и начала искать любую возможность попасть в музыкальную индустрию.
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История сценического имениПсевдоним «Мари Краймбрери» появился ещё в школьные годы. На одном из уроков информатики Марина сочиняла разные слова, пытаясь уйти от своей фамилии, в которой тогда видела источник стыда. Так родилось слово «Краймбрери». Певица позже пыталась сократить его до «Мари Крайм», но быстро поняла, что полная версия псевдонима стала частью ее самобытности.
Карьера и успехПуть Мари к популярности был долгим: первые треки она записывала и выкладывала бесплатно. Широкую известность ей принес альбом «ННКН (Нет Никого Круче Нас)» в 2017 году с хитами «Он тоже любит дым» и «Полюби меня пьяную». В этом же году она подписала контракт с лейблом Velvet Music.
Мари Краймбрери (Фото: Инстаграм*/marikraimbrery)
Позднее песни «Пряталась в ванной» и «Океан» закрепили ее успех: за них Мари получила свои первые премии «Золотой граммофон». В 2021 году она выпустила альбом «Нас узнает весь мир (Part 1)», попавший в топы чартов. С тех пор артистка активно сотрудничает с другими звездами, включая Диму Билана и Клаву Коку, оставаясь верной своему стилю: эмоциональному R’n’B и поп-музыке.
Популярные хитыМари Краймбрери подарила слушателям множество запоминающихся треков: «Мне так хорошо», «Океан», «Спроси меня, как дела», «Ты не стоишь меня», «Между строк», «Ты обещал» и многие другие. Её клипы, как например «Океан» с 40 миллионами просмотров, неизменно собирают большое внимание.
НаградыЗа карьеру Мари собрала свыше 20 премий и более 24 номинаций, включая:
— четыре «Золотых граммофона»,
— несколько наград «МУЗ-ТВ»,
— титулы «Прорыв года» и «Певица года» на премии «ЖАРА Music Awards»,
— номинацию на MTV Europe Music Awards.
Её творчество высоко оценивают как музыкальные критики, так и поклонники.
Борьба с болезнью и депрессиейНесмотря на внешнюю улыбчивость, Мари борется с сердечным заболеванием. В 2024 году певица открыто рассказала о борьбе с тяжелой депрессией, пережитой в одиночку. По её словам, тогда рядом был человек, который только усугублял её душевное состояние.
«Я узнала о заболевании сердца, с которым мне запретили выходить на сцену и настаивали на срочной госпитализации. У меня ангина, температура 38,6. Я лежала в отеле и ревела от своей слабости», — рассказала Краймбрери.
Имидж и парикиПевица известна любовью к экспериментам с образом: она часто использует парики, чтобы менять стиль без вреда для натуральных волос. В юности Марина комплексовала из-за внешности, считала себя «некрасивой», но с годами научилась любить себя, сменив имидж, похудев на 20 килограммов и найдя уверенность.
Личная жизньРанее Мари Краймбрери пережила болезненные отношения с молодым человеком, ради которого переехала в Москву. После череды неудачных романов в начале 2025 года она сообщила о свадьбе с рэпером Давой (Давидом Манукяном). Их история началась ещё в 2022 году, позже пара расставалась, но вновь воссоединилась весной 2024 года. Для Мари отношения стали пространством, где любовь сочетается со свободой.
Мари Краймбрери и Дава(Фото: Инстаграм*/marikraimbrery)
БеременностьВ феврале 2025 года Мари и Дава объявили, что ждут ребёнка. Певица рассказала, что беременность вдохновляет её на новые творческие свершения и помогает переосмыслить жизненные приоритеты. Она старается сохранять спокойствие и окружать будущего малыша любовью и заботой.
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