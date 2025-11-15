Михаил Ефремов после освобождения раздал недвижимость в Москве на 200 млн рублей
Актёр Михаил Ефремов решил избавиться от части своего московского жилья. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
В сентябре он официально развёлся со своей пятой супругой Софьёй Кругликовой после 23 лет брака. Общая сумма совместно нажитого имущества оценивалась примерно в 200 млн рублей.
По данным СМИ, чтобы избежать бракоразводных споров, Ефремов подарил Кругликовой шестикомнатную квартиру в Хамовниках почти 150 кв. м и переписал на неё половину жилплощади на Тверской улице, полученной им от дяди.
Ранее, в августе, он передал трехкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте семье Громовых, которая 19 лет ухаживала за его дядей.
SHOT отмечал, что актёр первоначально собирался выселить Громовых, продать жильё и получить половину суммы,около 15 млн рублей, но после выхода из ИК передумал.
Позавчера он оформил дарственные и оплатил услуги юриста и нотариуса. Сам Ефремов, как сообщается, оставил себе небольшую квартиру на Никитском бульваре площадью 67 кв. м, доставшуюся ему от матери.
