«Запишу один тречок»: Оксану Самойлову начали сравнивать с Ольгой Бузовой

15 ноября 2025, 12:46

Оксана Самойлова готовит трек после расставания с Джиганом

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова рассказала, что работает над музыкальным треком, который планирует выпустить в феврале. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам блогерши, в сети уже появились сравнения с Ольгой Бузовой, начавшей певческую карьеру после развода. Однако такие параллели Оксану не задевают. Она подчеркнула, что не собирается полностью уходить в музыку.



Самойлова отметила, что записывает песню «для удовольствия» и не рассчитывает строить карьеру артистки: ей достаточно будет выпустить один трек, и на гастроли она точно не поедет — как говорит сама Оксана, этот этап жизни ей уже не интересен. При этом, если проект окажется успешным, она не исключает, что может попробовать создать и что-то ещё.





«Мне бы один трек написать — и то хорошо. Я не планирую строить карьеру певицы, это так, по фану, побаловаться. Может быть я запишу один тречок. Я точно не буду ездить на гастроли — это однозначно. Я уже не в том возрасте, а так, если будет что-то получаться классно, то, может быть, ещё буду что-то делать», — объяснила Оксана.