«Запишу один тречок»: Оксану Самойлову начали сравнивать с Ольгой Бузовой
Оксана Самойлова рассказала, что работает над музыкальным треком, который планирует выпустить в феврале. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам блогерши, в сети уже появились сравнения с Ольгой Бузовой, начавшей певческую карьеру после развода. Однако такие параллели Оксану не задевают. Она подчеркнула, что не собирается полностью уходить в музыку.
Самойлова отметила, что записывает песню «для удовольствия» и не рассчитывает строить карьеру артистки: ей достаточно будет выпустить один трек, и на гастроли она точно не поедет — как говорит сама Оксана, этот этап жизни ей уже не интересен. При этом, если проект окажется успешным, она не исключает, что может попробовать создать и что-то ещё.
«Мне бы один трек написать — и то хорошо. Я не планирую строить карьеру певицы, это так, по фану, побаловаться. Может быть я запишу один тречок. Я точно не буду ездить на гастроли — это однозначно. Я уже не в том возрасте, а так, если будет что-то получаться классно, то, может быть, ещё буду что-то делать», — объяснила Оксана.Что касается личной жизни, Самойлова заявила, что после расставания с Джиганом пока не рассматривает отношения: ей не хочется встреч и свиданий, а, по её словам, впечатлить её сейчас практически невозможно — даже «самолёт под окном» не вызвал бы романтических эмоций.