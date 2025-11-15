«Да, я расплакалась»: Севиль рассказала, как Тони сделал ей предложение

15 ноября 2025, 12:13

Севиль призналась, что у неё «были ледяные руки» во время предложения

Севиль (Фото: Instagram* / @seville_official)

Возлюбленная Тони — Севиль — в разговоре с корреспондентом Super поделилась воспоминаниями о моменте, когда получила предложение руки и сердца.





Детали пара предпочитает хранить в тайне, но Севиль всё же приоткрыла часть эмоций того дня.



По её словам, всё произошло около полутора лет назад — и совершенно неожиданно.





«Он стал себя странно вести. Я бы не хотела раскрывать подробности, потому что это личное. Но скажу, что у меня были ледяные руки. Они у меня такие обычно от волнения », — призналась девушка.

«Боялась предполагать: вдруг нет — расстроюсь. А если да, то по мне было бы видно — я бы ходила и смотрела на него воодушевлённо », — рассказала она.

«Да, я расплакалась», — поделилась Севиль.