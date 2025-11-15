«Да, я расплакалась»: Севиль рассказала, как Тони сделал ей предложение
Севиль призналась, что у неё «были ледяные руки» во время предложения
Возлюбленная Тони — Севиль — в разговоре с корреспондентом Super поделилась воспоминаниями о моменте, когда получила предложение руки и сердца.
Детали пара предпочитает хранить в тайне, но Севиль всё же приоткрыла часть эмоций того дня.
По её словам, всё произошло около полутора лет назад — и совершенно неожиданно.
«Он стал себя странно вести. Я бы не хотела раскрывать подробности, потому что это личное. Но скажу, что у меня были ледяные руки. Они у меня такие обычно от волнения», — призналась девушка.Севиль рассказала, что в тот период одновременно и ждала предложения, и боялась надеяться.
«Боялась предполагать: вдруг нет — расстроюсь. А если да, то по мне было бы видно — я бы ходила и смотрела на него воодушевлённо», — рассказала она.Когда заветные слова прозвучали, эмоции переполнили её.
«Да, я расплакалась», — поделилась Севиль.Сразу после этого пара вместе звонила родным, чтобы разделить радость.
Единственное, что она раскрыла о месте события — предложение прозвучало не дома. Всё остальное остаётся только между ними.