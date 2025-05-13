Милош Бикович помогает Александру Петрову растить сына: «Мы на двух концах одного мрачного долгого тоннеля»

Александр Петров (Фото: Инстаграм* @actorsashapetrov)
В начале апреля Александр Петров впервые стал отцом. Быть родителем нелегко и порой требуется помощь кого-то со стороны. Опытным помощником для актера выступил его коллега Милош Бикович. Об этом артисты рассказали журналистам на XII Премии АПКиТ.
«Милош часто делится своим опытом, какими-то лайфхаками. За это ему огромное сердечное спасибо», — выразил благодарность коллеге Петров.
Бикович поделился, что отлично понимает Александра, ведь ему самому приходится иметь дело с воспитанием ребенка. Судя по всему, он прекрасно понимает, что такое бессонные ночи.
«Саша только что вошел в эту инсомнию, долгую папскую бессонницу, а я нахожусь на самом выходе из неё. Поэтому мы на двух концах одного мрачного долгого тоннеля», — уточнил звезда сериала «Отель Элеон».
Со слов Милоша, главный совет, который он дал Александру, — не упускать возможностью перевести дух.
«Спи, когда можешь, в каждый момент, когда у тебя есть возможность, — спи», — рассказал о лайфхаке Бикович.
Напомним, Милош стал отцом в январе 2024 года.
Читайте также:
Актриса Анна Пересильд наговорила Никите Кологривому море комплиментов: «Такой чудесный»
Звезда «Слово пацана» Пересильд рассказала об отношениях с дочерью отца от молодой актрисы
Лолита открестилась от звания «королевы эпатажа»
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева