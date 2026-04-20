«Минимум пятеро»: Инстасамка и Moneyken задумались о большой семье

20 апреля 2026, 12:34

Инстасамка готова стать мамой пятерых детей

Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) поделилась в шоу «Сокровища императора» планами на будущее и призналась, что они с супругом Moneyken давно задумываются о детях.





По словам пары, они хотят большую семью — речь идёт как минимум о пятерых детях. При этом Moneyken с воодушевлением говорит о будущей роли отца и уверен, что его жена станет прекрасной мамой.



Он отметил, что считает настоящим счастьем для ребёнка расти рядом с любящей и красивой матерью, которая готова уделять ему максимум внимания и заботы. По его мнению, их будущим детям очень повезёт.





«Очень много детей. Минимум пять, поняла? Даша будет лучшей мамой на планете 100%. Я всегда об этом думаю, что какое везение, когда ты такой маленький и у тебя такая красивая мама. Я не знаю, это такое счастье такого ангела в глаза видеть, когда ты ещё ничего не понимаешь, а тебе так повезло, что именно такая красота тебя воспитывает и на тебя своё время бесконечно готова тратить, и готова для тебя на всё. Наши дети будут счастливчиками», — трогательно высказался Moneyken.