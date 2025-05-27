«Миша был болен»: Оскар Кучера отказался считать Михаила Ефремова убийцей

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Шоумен Оскар Кучера отказался считать Михаила Ефремова убийцей, пишет aif.ru. Исполнитель роли в сериале «Улицы разбитых фонарей» считает, что его коллега на момент смертельного ДТП был болен алкоголизмом.
«Ну какой Миша убийца, господи боже мой?... Миша был болен. Я не знаю, вылечился он сейчас от этой болезни или нет, но алкоголизм — это болезнь. И будучи больным, он совершил преступление», — высказался Оскар Кучера.
Он выразил уверенность, что человека нельзя клеймить всю жизнь, добавив, что ему жалко погибшего водителя. По мнению Оскара Кучеры, Михаил Ефремов «очень большой артист».
Михаила Ефремова освободили из колонии 9 апреля. Артист в настоящее время не появляется в медийном поле.
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