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«Миша был болен»: Оскар Кучера отказался считать Михаила Ефремова убийцей

Кучера отказался считать Михаила Ефремова убийцей, назвав алкоголизм болезнью
Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Шоумен Оскар Кучера отказался считать Михаила Ефремова убийцей, пишет aif.ru. Исполнитель роли в сериале «Улицы разбитых фонарей» считает, что его коллега на момент смертельного ДТП был болен алкоголизмом.
«Ну какой Миша убийца, господи боже мой?... Миша был болен. Я не знаю, вылечился он сейчас от этой болезни или нет, но алкоголизм — это болезнь. И будучи больным, он совершил преступление», — высказался Оскар Кучера.

Он выразил уверенность, что человека нельзя клеймить всю жизнь, добавив, что ему жалко погибшего водителя. По мнению Оскара Кучеры, Михаил Ефремов «очень большой артист».

Михаила Ефремова освободили из колонии 9 апреля. Артист в настоящее время не появляется в медийном поле.

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#мир
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#шоу-бизнес
#новости
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#михаил ефремов
Дочь Волочковой так и не вышла замуж: что произошло
Мачеха дочери Волочковой Николаева рассказала, что Ариадна до сих пор не замужем
27 мая 2025, 20:19

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram/@volochkova_anastasiya)

Мачеха дочери Анастасии Волочковой Елена Николаева рассказала Woman.ru, что Ариадна до сих пор не замужем. Месяц назад возлюбленные говорили, что связаны церковными узами.
«У них еще не было свадьбы, было только венчание. Я порой придираюсь к словам, но свадьба классическая с ЗАГСом и регистрацией еще впереди. Весной прошло венчание и с мамой они отмечали заключение религиозного союза», — прокомментировала Елена Николаева.
Она добавила, что Ариадна не раскрывает дату торжества, как и прочие детали. Николаева отметила, что свадьба планируется этим летом.

Свадьба Ариадны Волочковой и ее возлюбленного Никиты Григоряна отгремела месяц назад в Петербурге. Празднование проходило в особняке Мясникова.

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#свадьба
#анастасия волочкова
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Была одета хуже, чем участники «голой» вечеринки: Бородин предложил проверить Глюкозу после видео из клуба
Виталий Бородин обратится в прокуратуру после видео с певицей Глюкозой из клуба
27 мая 2025, 20:01

Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что обратится в прокуратуру с просьбой проверить поведение певицы Глюкозы. Об этом информирует NEWS.ru.
Речь идет о кадрах из ночного клуба Петербурга, в котором проходило выступление звезды.

«Мы обратимся в прокуратуру, чтобы сделали экспертизу по этому видео и привлекли ее к ответственности за развратные действия при несовершеннолетних», — цитирует NEWS.ru слова главы ФПБК.

Бородин добавил, что на концерте в клубе исполнительница была одета хуже участников «голой» вечеринки.

Ранее сообщалось, что Настя Ивлеева хочет помириться с Филиппом Киркоровым после скандала с «голой» вечеринкой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#видео
#звёзды
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Смерть ребенка, кризис и трагический конец Александра Башлачева. Как сложилась судьба сына и любимой женщины рок-музыканта?
27 мая 2025, 19:49

Александр Башлачев (Фото: скриншот д/ф «Александр Башлачев. Смертельный полет»)

Сегодня, 27 мая, исполняется 65 лет со дня рождения советского поэта, рок-музыканта и певца Александра Николаевича Башлачёва. В его творчестве можно найти около шестидесяти песен (не считая текстов для группы «Рок-Сентябрь»), в которых он соединил русские народные мотивы и влияние советских бардов, особенно Владимира Высоцкого.
Молодой и талантливый музыкант, который только начал свой путь, ушёл слишком рано, но его творчество продолжает жить в сердцах поклонников. О жизни и таинственной смерти артиста читайте в материале «Радио 1».

Детство артиста


Александр Башлачев родился в мае 1960 года в Череповце. Мальчик рано научился читать и уже в четыре года пробовал самостоятельно сочинять стихи. С детства Александр увлекался музыкой, однако в музыкальную школу ходить не захотел и самостоятельно освоил гитару.

В школьном возрасте у Башлачева обнаружился талант литератора, и он загорелся профессией журналиста. Однако после школы поступить на ленинградский журфак ему не удалось, и пришлось вернуться в родной Череповец. Там он начал свой путь в журналистике: посещал занятия для начинающих корреспондентов в редакции местной газеты «Коммунист» и публиковал свои материалы в региональных изданиях. Параллельно он трудился художником-оформителем на Череповецком металлургическом заводе.

В 1978 году Александр Башлачёв поступит в Свердловске на факультет журналистики Уральского государственного университета им. А. М. Горького и начнет писать тексты песен для череповецкой музыкальной группы «Рок-Сентябрь».

Творческий путь


Александр Башлачев (Фото: скриншот д/ф «Александр Башлачев. Смертельный полет»)

В 1979 году коллектив «Рок-Сентябрь» принял участие в смотре-конкурсе вокально-инструментальных ансамблей. В рамках мероприятия группа исполнила песню на стихи Александра «Нет войне!». Позже, на фестивале «Красная роза», группа представит композиции Башлачева «Быть может, завтра», «Я рисую мир» и «Эй, друг!». Все песни будут отмечены вниманием слушателей.

В 1984 году группа «Рок-сентябрь» прекратила своё существование, и музыкант решил начать новую жизнь в Москве. Там в гостях у старого знакомого Леонида Парфенова Башлачев знакомится с Артемием Троицким и начинает исполнять собственные песни на квартирниках.

В марте 1985 года Башлачёв и Юрий Шевчук дали концерт на Ленинградском рок-фестивале. Выступление прошло в Ленинградском ветеринарном институте и собрало аудиторию из шестисот человек. Запись этого концерта была выпущена под названием «Кочегарка».

Башлачёв, который официально работал в угольной котельной, известной в народе как «Камчатка», стал членом Ленинградского рок-клуба. В июне 1987 года он выступил на Ленинградском рок-фестивале во второй и последний раз и получил премию «Надежда».


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Личная жизнь


Александр Башлачев и Анастасия Рахлина (Фото: скриншот д/ф «Александр Башлачев. Смертельный полет»)

Александр Башлачёв пользовался успехом у женщин. В школьные годы его сердце было отдано Тане Оленичевой, с которой он продолжал встречаться и после поступления в институт. Однако творческая натура поэта не могла долго оставаться верной одному чувству.

Будучи студентом четвертого курса, он познакомился с Татьяной Афасьевой. Это была любовь с первого взгляда. Совсем скоро между влюбленными завязался старастный роман, девушка переехала жить к музыканту, а в ноябре 1986-го родила ему сына Ивана. Мальчик родился весьма слабым и смог прожить только три месяца. После его смерти музыкант напишет песню «Ванюша». Все, кто ее слушал впервые, едва сдерживал слезы.

После потери ребенка отношения Афасьевой и Башлачёва закончились. В мае 1986 года в гостях у знакомой Александр знакомится с Анастасией Рахлиной. В начале отношений влюблённые весело проводили время. Однако со временем Анастасия начала понимать, что её избранник — человек со сложным характером. Она его принимала и была рядом до самой смерти.

Трагический конец


Александр Башлачев (Фото: скриншот д/ф «Александр Башлачев. Смертельный полет»)

Незадолго до своей кончины Александр Башлачёв столкнулся с творческим застоем. Он редко создавал новые композиции и старался не исполнять старые. Его последняя песня «Вишня» была написана в августе 1987 года.

По мере углубления депрессии Александр становился всё более замкнутым. 17 февраля 1988 года Башлачёв трагически ушёл из жизни. Хотя причина его смерти не была точно установлена, наиболее вероятной версией считается самоубийство.

Через полгода после трагедии Рахлина родила от музыканта сына Егора. Замуж девушка так и не вышла, работала ведущей на SNC и ОРТ, а в 2000-х переключилась на православную журналистику. В 2017 году Анастасия узнала об онкологическом заболевании и приняла монашеский постриг с именем Иулиания. В июне 2018-го ее не стало.

Беда не обошла стороной и единственного наследника Башлачёва: парень вырос с неустойчивой психикой, вынужден был для поддержания состояния принимать препараты. После смерти матери за ним ухаживала бабушка, она и нашла тело внука. 19 июня 2021 он, подобно отцу, завершил свой земной путь.

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#радио 1
#концерт
#творчество
#самоубийство
#музыкант
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Настя Ивлеева заговорила о примирении с Филиппом Киркоровым после скандала
Настя Ивлеева хочет помириться с Филиппом Киркоровым после скандала с вечеринкой
27 мая 2025, 19:25

Настя Ивлеева (Фото: Instagram*@nastyaivleeva)

Настя Ивлеева впервые заговорила о примирении с Филиппом Киркоровым после скандала с «голой» вечеринкой. Об этом она сообщила в своем блоге.
На кадрах, которые опубликовала знаменитость, видно, как депутата Фрэнсиса Скарпаледжиа, которого избрали спикером Палаты общин в Канаде, ведут к его креслу.

«В Канаде нового Спикера палаты общин ведут к его креслу председателя, или главный админ идет мириться с Киркоровым», — подписала ролик Настя.

Вероятно, блогер решила пошутить, так как политика, запечатленного на видео, вели к его месту под руки, а сам он будто упирался.

Напомним, Филипп Киркоров оказался в центре скандала после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в декабре 2023 года. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс.

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*Запрещен в РФ
#политика
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#блогер
#киркоров
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Невеста Григория Лепса приглашает подруг на отложенную певцом на неопределенное время свадьбу
Овсянникова заявила, что невеста Григория Лепса Аврора пригласила ее на свадьбу
27 мая 2025, 19:09

Григорий Лепс (Фото РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Молодая невеста Григория Лепса Аврора Киба приглашает подруг на свадьбу, отложенную певцом на неопределенное время. Об этом порталу Woman.ru сообщила исполнительница Марго Овсянникова. Собеседница подчеркнула, что «Аврору заметили».
«Нужно уже быстрее как-то Григорию это все организовывать, потому что Аврора такая невеста завидная, теперь популярная после шоу «Мастер игры». (…) Извините, сейчас, может быть, еще там не Лепс, так еще, может быть кто-то внимание обратит», — сказала Марго Овсянникова.
Она добавила, что у студентки лондонского колледжа отсутствует мечта и пожелала ей обрести заветную цель как можно скорее. В качестве примера, Марго рассказала, что хочет быть в первых строчках музыкальных хит-парадов.

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
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