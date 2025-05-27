Настя Ивлеева заговорила о примирении с Филиппом Киркоровым после скандала
Настя Ивлеева хочет помириться с Филиппом Киркоровым после скандала с вечеринкой
Настя Ивлеева впервые заговорила о примирении с Филиппом Киркоровым после скандала с «голой» вечеринкой. Об этом она сообщила в своем блоге.
На кадрах, которые опубликовала знаменитость, видно, как депутата Фрэнсиса Скарпаледжиа, которого избрали спикером Палаты общин в Канаде, ведут к его креслу.
«В Канаде нового Спикера палаты общин ведут к его креслу председателя, или главный админ идет мириться с Киркоровым», — подписала ролик Настя.
Вероятно, блогер решила пошутить, так как политика, запечатленного на видео, вели к его месту под руки, а сам он будто упирался.
Напомним, Филипп Киркоров оказался в центре скандала после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в декабре 2023 года. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс.
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