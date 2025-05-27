Настя Ивлеева заговорила о примирении с Филиппом Киркоровым после скандала

27 мая 2025, 19:25

Настя Ивлеева хочет помириться с Филиппом Киркоровым после скандала с вечеринкой

Настя Ивлеева (Фото: Instagram*@nastyaivleeva)

Настя Ивлеева впервые заговорила о примирении с Филиппом Киркоровым после скандала с «голой» вечеринкой. Об этом она сообщила в своем блоге.





На кадрах, которые опубликовала знаменитость, видно, как депутата Фрэнсиса Скарпаледжиа, которого избрали спикером Палаты общин в Канаде, ведут к его креслу.





«В Канаде нового Спикера палаты общин ведут к его креслу председателя, или главный админ идет мириться с Киркоровым», — подписала ролик Настя.