Мизулина хочет инициировать проверку в отношении комика Гудкова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
В отношении комика Александра Гудкова необходимо провести надлежащую проверку относительно его русофобских высказываний. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что намерена обратиться по этому поводу в Генеральную прокуратуру РФ.
Общественница также задаётся недоумённым вопросом, почему в светя явно антироссийских взглядов комика, которые он особо не скрывает, и его высказываний он до сих пор не признан иноагентом, передаёт телеграм-канал 360.ru.
Она также напомнила, что комик спародировал песню «Я русский», чем нанёс людям оскорбление по признаку принадлежности к русской нации. Екатерина Мизулина подчеркнула, что список антироссийских достижений Гудкова можно продолжать практически бесконечно, и тем не менее он планирует показывать своё шоу в 52 городах России.
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«Гудков — это русофоб, который высказывается против спецоперации, призывает материально поддерживать ВСУ и говорит, что ему стыдно, что он родился 24 февраля», — заявила Мизулина.
Она также напомнила, что комик спародировал песню «Я русский», чем нанёс людям оскорбление по признаку принадлежности к русской нации. Екатерина Мизулина подчеркнула, что список антироссийских достижений Гудкова можно продолжать практически бесконечно, и тем не менее он планирует показывать своё шоу в 52 городах России.
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Александр Бойцов