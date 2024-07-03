Хинштейн высказался об отмене концерта комика Александра Гудкова

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Комик Александр Гудков после двух лет оскорблений России вернулся на родину, планируя провести концерт. На фоне народного недовольства концерт юмориста отменили, об этом заявил депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале.
«Рад сообщить, что, в связи с массовым общественным возмущением, шоу Гудкова в Тольятти отменили. Надеюсь, и в других регионах будет так же», — сообщил он.
Ранее организаторы концертов Гудкова заявили об отмене его выступлений в ряде городов из-за многочисленных жалоб по поводу спонсирования им ВСУ. Артист разъезжал по Европе с концертами, деньги от которых уходили на поддержку Украины. В своих высказываниях он неоднократно высмеивал россиян.
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Олег Дикий