Мизулина потребовала проверить интервью Собчак с Синяком на предмет нарушения законодательства
Екатерина Мизулина сообщила, что направила обращение в МВД с просьбой провести проверку интервью, которое Ксения Собчак записала с блогером Игорем Синяком. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По мнению Мизулиной, публикация вызвала вопросы с точки зрения действующего законодательства. Глава «Лиги безопасного интернета» заявила, что считает выпуск провокационным. Особое внимание она обратила на то, что интервью было опубликовано в День защиты детей.
В своём заявлении Мизулина отметила, что попросила правоохранительные органы проверить материал на предмет возможного распространения запрещённой информации.
Ранее с критикой интервью выступили представители «Русской общины» в Санкт-Петербурге. Они также призвали обратить внимание на выпуск и высказали своё недовольство его содержанием, использовав резкие формулировки в адрес участников интервью.
На данный момент ни Ксения Собчак, ни Игорь Синяк публично не комментировали информацию о проверке. Официальных решений со стороны правоохранительных органов пока также не сообщалось.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России