ST и Ассоль рассказали о первых вопросах финансового воспитания дочерей

ST и Ассоль откровенно рассказали о воспитании детей и признались, что уже столкнулись с первыми вопросами финансовой грамотности. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Супруги воспитывают двух дочерей — шестилетнюю Эстель и двухлетнюю Эльзу — и стараются с раннего возраста объяснять им ценность денег.
По словам пары, старшая дочь недавно удивила родителей неожиданной просьбой. Девочка захотела получить собственную банковскую карту, хотя пока ещё не понимает, как она работает и для чего нужна. Родители решили не торопиться с таким подарком, но признались, что интерес ребёнка к финансовым вопросам заставил их задуматься о том, когда стоит начинать знакомить детей с основами обращения с деньгами.
«Это суперклассный вопрос, потому что у нас дочка в свои шесть лет попросила личную банковскую карту. Она не умеет пользоваться ею, она не знает для чего это, но просто хочет. Мы естественно не подарили… Финансовую грамотность надо прививать со времён школы», — поделились ST и Ассоль на премии ИРИ.Супруги уверены, что ребёнок должен постепенно учиться распоряжаться небольшими суммами самостоятельно: покупать перекусы, планировать расходы и даже откладывать часть денег. Кроме того, звёздная пара поддержала идею ограничения доступа детей к социальным сетям до 16 лет. По их мнению, детство без постоянного присутствия гаджетов и интернета делает ребёнка более счастливым, спокойным и эмоционально устойчивым.