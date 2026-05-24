«Мне кажется, что это прикольно»: Водонаева о женщинах, которые весят на 30 кг больше своих мужчин
Известная своей резкостью телеведущая и блогер Алена Водонаева вновь спровоцировала обсуждение в сети. На этот раз она высказалась о парах, где женщина старше мужчины, — и если саму разницу в возрасте проблемой не считает, то внешний вид некоторых дам приводит ее в недоумение.
В ходе общения с журналистами на премии RU.TV Водонаева заявила, что положительно относится к союзам с разницей в 10-15 лет в любую сторону. Об этом пишет KP.RU.
«Мне кажется, что это прикольно. Я вообще не вижу проблем, если есть разница 10-15 лет — как в одну, так и в другую сторону. Мне нравятся такие пары», — цитирует блогера издание.Однако затем она обратила внимание на телосложение партнеров. По мнению Алены, ситуация выглядит сомнительно, если женщина не только старше, но и значительно крупнее своего избранника.
Заявление вызвало неоднозначную реакцию. Часть пользователей согласилась с важностью ухоженного вида, другие обвинили Водонаеву в токсичности и публичном унижении.
Сама знаменитость всегда придирчиво относится к собственной внешности — следит за питанием, регулярно посещает косметологов и пластических хирургов. Недавно она перенесла очередную операцию по уменьшению груди.