«У меня украли много одежды»: Алёна Водонаева рассказала о воровстве на «Доме-2»

18 марта 2026, 16:23

Алёна Водонаева рассказала о краже личных вещей на проекте «Дом-2»

Телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алёна Водонаева рассказала в своём блоге о краже личных вещей на проекте. По словам знаменитости, инцидент произошёл много лет назад, когда она жила на телестройке.





Водонаева устроила фотосессию в новых сапогах. Как оказалось, обувь этой же марки и модели уже была в гардеробе теледивы во время её студенчества.



Тогда предмет гардероба похитили на съёмочной площадке. В этом году Алёна нашла точно такую же пару, но большего размера.

«Про украденные на шоу вещи я никогда не рассказывала. Украли у меня там очень много одежды, обуви и аксессуаров. И я знаю, кто это сделал, мне показывали записи с камер. Я и сейчас не скажу, кто это был, не хочу говорить», — заявила телезвезда.