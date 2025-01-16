«Мне не за что просить прощения»: покинувшая Россию Мария Машкова высказалась об отношениях с отцом

Мария Машкова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Российский актёр Владимир Машков в 2022 году попросил дочь Марию покинуть США и вернуться в Россию. Однако она отказалась, заявив, что её дом теперь в другой стране.
После этого заявления отношения между отцом и дочерью сошли на нет. Сейчас Мария с мужем и дочерьми проживает в Лос-Анджелесе, а Владимир Машков – в Москве.
В Сети Марию Машкову активно критикуют, пишут ей гневные комментарии. Пользователи недоумевают, как она посмела предать отца, потом просить прощения, но продолжать свою антироссийскую деятельность. «Вы его разочарование на всю жизнь», –отмечают россияне.
Владимир Машков, в свою очередь, осуждает всех покинувших Россию и высказывающихся против неё из-за рубежа. Он отмечал, что испытывает к таким людям исключительно презрение.
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В Сети Марию Машкову активно критикуют, пишут ей гневные комментарии. Пользователи недоумевают, как она посмела предать отца, потом просить прощения, но продолжать свою антироссийскую деятельность. «Вы его разочарование на всю жизнь», –отмечают россияне.
«Мне не за что просить прощения. Не очень понимаю, где вы увидели моё покаяние», – ответила Мария на хейт.В 2023 году Машкова получила американское гражданство и отказалась от отчества, что ещё сильнее отдалило актрису от отца. При этом, несмотря на такой шаг, во многих интервью и в своих соцсетях она говорит, как скучает по родителю, и отмечает его положительные качества.
Владимир Машков, в свою очередь, осуждает всех покинувших Россию и высказывающихся против неё из-за рубежа. Он отмечал, что испытывает к таким людям исключительно презрение.
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Анастасия Чинкова