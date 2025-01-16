«Отец погряз во зле»: отказ Марии Машковой вернуться в Россию, предательство родины и ссора с родителем на почве СВО

«Промыли мозги»: почему сына Маршала не взяли на СВО и в чем родная дочь винит отца после отъезда в США

Президент ​РФ Владимир Путин и актер Владимир Машков (Фото: РИА Новости/Александр Казаков)





Машков поддерживает СВО не только словом, но и делом. Он регулярно навещает участников в госпиталях, а также был на Донбассе. Нынешние события он оценивает, как ключевые в истории нашей страны.