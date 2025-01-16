«Отец погряз во зле»: отказ Марии Машковой вернуться в Россию, предательство родины и ссора с родителем на почве СВО

Мария Машкова (Фото: РИА Новости:Екатерина Чеснокова)
Российская актриса театра и кино Мария Машкова, дочь народного артиста России, актера Владимира Машкова, в 2022 году осудила СВО, поссорилась с отцом из-за политических разногласий и переехала жить в США, где уже получила гражданство. Как складываются отношения предавшей родину дочери и ее звездного отца, рассказывает «Радио 1».
Осудила СВО и переехала в США
В феврале 2022 года Мария Машкова, получившая известность публики после роли в сериале «Не родись красивой», осудила российскую политику, поссорилась с отцом, который является истинным патриотом России, и уехала в США.
До этого она жила на две страны, после того как в 2010 году вышла замуж за музыканта Александра Слободяника. Он – гражданин США и переезжать в Россию не собирался. В браке у них родились две дочери. Там она отказалась от отчества, что еще больше усилило разногласия с отцом.
«Раньше я была Мария Владимировна Машкова, отныне я новый человек — Маша Машкова», — заявила она в одном из интервью.
Владимир Машков призывал вернуться дочь на родину, но тщетно. Тогда она громко заявила о том, что в России большинство людей живёт в страхе и вообще, почти все они одурачены пропагандой, поэтому не замечают очевидных вещей.
В 2023 году она получила американское гражданство, а возвращаться в Россию не собирается вовсе.
Предала отца
На сегодняшний день Владимир Машков живет в Москве, имеет активную гражданскую позицию, а его дочь с мужем и детьми – в Лос-Анджелесе. Она открыто заявляет, что ее дом теперь в США. При этом пользователи Интернета обвиняют ее в предательстве отца.
«Мне не за что просить прощения», — ответила хейтерам 39-летняя актриса.
Она призналась, что каждый раз, когда видит отца в футболке с символикой спецоперации, испытывает сильную физическую боль, и её любовь при этом утекает. По ее словам, «отец погряз во зле».
Владимир Машков (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Однако в интервью она часто признается, что тоскует по родителю. Однажды она обратилась к нему, опубликовав пост в соцсети.
«"Помни о лучших движениях своей души, и мир будет у твоих ног". Это папа мне как-то подписал маленькую книжку. Ты, пап, тоже помни, я тоскую по тебе. Смешному. Талантливому и очень храброму. Я верю, что ты именно такой. Люблю. Всегда», — написала Машкова.
Во время последнего разговора по телефону Маша пыталась «вразумить» отца и привлечь на свою сторону, тогда он перестал с ней спорить, сказал, что любит ее, и на этом их общение полностью прекратилось.
Известный критик Михаил Шахназаров в шоу «Полный абзац» на RuTube рассказал, что Владимир Машков явно переживает из-за дочери. Он считает, что Марии стоило бы прислушаться к мнению именитого отца, которая смогла добиться успеха в России во многом благодаря его фамилии.
На сегодняшний день родные люди вообще перестали контактировать, так как не могут найти общий язык на фоне политических разногласий.
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Позиция Машкова
Владимир Львович осуждает всех, кто покинул Россию, но продолжает поливать грязью родную страну.
«Они просто поменяли свои полушария головного мозга на другие. У меня для них есть только одно слово — презрение. Я произнес сейчас страшное слово. Оно не означает «отвернуться». Оно означает «смотреть очень внимательно». Но не на них, а туда, где наша любовь и уверенность. Ребята, которые отстаивают Русский мир, являются для нас зеркалом. Они поставили зеркало перед нами, в которое мы смотрим», — приводит StarHit слова 61-летнего актера.
Президент РФ Владимир Путин и актер Владимир Машков (Фото: РИА Новости/Александр Казаков)
Машков поддерживает СВО не только словом, но и делом. Он регулярно навещает участников в госпиталях, а также был на Донбассе. Нынешние события он оценивает, как ключевые в истории нашей страны.
Машков поддерживает СВО не только словом, но и делом. Он регулярно навещает участников в госпиталях, а также был на Донбассе. Нынешние события он оценивает, как ключевые в истории нашей страны.
«Все эти события — в защиту русского языка, защиту наших братьев, сестер. А критики… они не для критики. Есть люди, а есть нелюди. Это ситуация, в которую нас вынудил зайти мир нелюдей. Мы должны восстановить свое человеческое имя во имя памяти ребят и девчонок, которые безвинно погибли, продолжают погибать, защищая нашу общую Родину», — считает Владимир Машков.
Его дочь открыто заявляет, что поддержка, которую высказывает отец действиям государства, – это подлость. При этом сам Машков старается не комментировать свои отношения с дочерью.
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