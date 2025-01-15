Рената Литвинова готовится стать бабушкой? От кого беременна дочь актрисы и почему ее внешний вид испугал поклонников

Рената Литвинова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Дочь Литвиновой беременна?
На своих страницах в социальных сетях Рената Литвинова поделилась фотографиями с торжества. На одном из снимков она обнимает дочку и нежно целует ее в лоб. Пользователи сети уверены, что Ульяна ожидает ребенка, так как девушка одета в свободное платье и явно прибавила в весе.
Особенно внимательные подписчики заметили кольца на безымянном пальце Ули, которые напоминают обручальное и помолвочное.
Ульяна Добровская и Рената Литвинова пока не комментируют слухи о возможной беременности.
Личная жизнь дочери Ренаты Литвиновой
Литвинова родила дочь Ульяну в 2001 году от бизнесмена Леонида Добровского. Когда девочке исполнилось 6 лет, родители расстались, и Ульяна осталась жить с матерью, но часто общалась с отцом. Рената с раннего возраста уделяла большое внимание образованию дочери, водя ее в музеи и обучая классической литературе. В 11 лет Ульяна поступила в международную билингвальную школу во Франции, что позволило ей свободно говорить на трех языках. Позже она продолжила обучение в Королевской академии моды в Антверпене и уже выпустила несколько коллекций одежды.
Личная жизнь Ульяны остается загадкой. Существовали слухи о ее отношениях с дизайнером Федором Дьяконовым, которые возникли после того, как она появилась на свадьбе Светланы Бондарчук в платье, созданном им специально для нее. Пару часто замечали вместе, и они публиковали совместные фотографии в социальных сетях. Также Ульяна и Федор представляли совместную коллекцию для Московского метрополитена. Однако неизвестно, являются ли они парой в настоящее время.
Болезненная худоба Литвиновой шокировала поклонников
Ранее в социальных сетях актрисы появилось фото, на котором Рената Литвинова, одетая во все черное, выглядит худой и бледной. Пользователи были шокированы: от прежней красавицы с магнетическим обаянием не осталось и следа. Теперь Литвинова вызывает ассоциации не с загадочной аристократкой, а с капризной Шапокляк.
«Черная, сутулая моль», «Какая же вы унылая и жалкая», «Нечто жалкое, Шапокляк. Колени до конца не разгибаются, туфли ужасные», «Какая-то болезненная худоба», — пишут комментаторы.
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