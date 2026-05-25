«Мне никто не нравится»: Водонаева высказалась о новой музыке
Алена Водонаева призналась, что не слушает современных исполнителей и предпочитает музыку старой школы. Об этом сообщает Popcake.
По словам телеведущей, ей не хватает в новых треках смысла и глубины.
«Мне никто не нравится. Я не слушаю такую музыку. Я люблю наше старое, классное, то, что впитано в кровь и ДНК русских людей. Мне нравятся песни со смыслом, с глубиной, чтобы было над чем подумать. Я люблю старую гвардию», — заявила Водонаева.Среди артистов, которых раскритиковала Алена Водонаева, оказались Ваня Дмитриенко и TOXIS. Любимым исполнителем телеведущая назвала Диму Билана, отметив, что готова слушать его «часами».