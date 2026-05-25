«Нашли ту самую жилку»: MIA BOYKA раскрыла, как добилась популярности
MIA BOYKA рассказала, что шла к нынешнему уровню популярности около семи лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам артистки, ключевую роль сыграли правильная команда и понимание собственной ниши.
«Мы нашли ту самую жилку и команду, которая наконец меня слушает и слышит… Думаю, когда ты наконец нашёл свою нишу, экспериментировать не совсем правильно. Конечно, всё зависит от людей. Если им резко перестанет нравиться, то буду что-то новенькое придумывать», — поделилась певица на премии RU TV.Также MIA BOYKA призналась, что сознательно делает ставку на вирусный контент для продвижения своих песен. Артистка рассказала, что в будущем хотела бы записать дуэты с рэперами Jakone и MACAN. Кроме того, певица поставила себе цель собрать концертный зал на 11 тысяч человек.