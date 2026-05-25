Финансовый управляющий Елены Блиновской оспорил конфискацию имущества блогера
Финансовый управляющий Елены Блиновской Мария Ознобихина не согласилась с решением направить имущество «королевы марафонов» в государственную казну. Об этом информирует Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Сообщается, что изъятие имущества в доход государства может нарушить интересы кредиторов. Требования этих лиц присутствуют в реестре по делу о банкротстве блогера.
Ознобихина опирается в своей позиции на закон о банкротстве. Согласно этим предписаниям, после признания человека банкротом право распоряжаться его имуществом переходит к финансовому управляющему. Указанный факт может сыграть ключевую роль при рассмотрении жалобы на решение о конфискации.
Напомним, что в марте 2025 года суд признал Блиновскую виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в отмывании денег. Судья приговорил её к пяти годам колонии общего режима. Однако 13 октября суд изменил приговор Елены и смягчил ей наказание с пяти лет до четырёх с половиной лет.
