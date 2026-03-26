«Мне нравится, как Кристина ходит»: Ефим Шифрин впервые рассказал об отношениях с 25-летней студенткой

26 марта 2026, 11:56

Ефим Шифрин впервые рассказал об отношениях с 25-летней Кристиной

25 марта юморист Ефим Шифрин отметил 70-летие. Актер рассказал о личной жизни на вечернем шоу Андрея Малахова.





Во время телепередачи Малахов отметил, что Ефима Залмановича часто видят в компании привлекательной темноволосой девушки. Это 25-летняя студентка Кристина. Она обучается в ординатуре на хирурга-офтальмолога. Ведущий попросил Шифрина рассказать о характере их отношений.





«Когда одна известная русская народная певица приехала на Кавказ и спросила: "Что вам спеть, милые?" Ей ответили: "Ты не пой, ты просто ходи". Мне очень нравится, как Кристина ходит — и никто ничего про нас не знает. Будьте счастливы, друзья», — уклончиво ответил артист.