«Мне нравится, как Кристина ходит»: Ефим Шифрин впервые рассказал об отношениях с 25-летней студенткой
Ефим Шифрин впервые рассказал об отношениях с 25-летней Кристиной
25 марта юморист Ефим Шифрин отметил 70-летие. Актер рассказал о личной жизни на вечернем шоу Андрея Малахова.
Во время телепередачи Малахов отметил, что Ефима Залмановича часто видят в компании привлекательной темноволосой девушки. Это 25-летняя студентка Кристина. Она обучается в ординатуре на хирурга-офтальмолога. Ведущий попросил Шифрина рассказать о характере их отношений.
«Когда одна известная русская народная певица приехала на Кавказ и спросила: "Что вам спеть, милые?" Ей ответили: "Ты не пой, ты просто ходи". Мне очень нравится, как Кристина ходит — и никто ничего про нас не знает. Будьте счастливы, друзья», — уклончиво ответил артист.
У Ефима Шифрина нет детей. Долгое время считалось, что он никогда не был женат. Однако в 2021 году в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» актер рассказал, что в возрасте 26 лет всё же связал себя узами брака, но семейная жизнь оказалась недолгой.