«Всё держалось на намёке»: Шэрон Стоун вспомнила культовую сцену из «Основного инстинкта»
Шэрон Стоун откровенно рассказала о съёмках культовой сцены допроса из фильма «Основной инстинкт», которая сделала её мировой звездой. По словам актрисы, изначально она вовсе не хотела выглядеть чрезмерно откровенно в кадре.
В интервью Harper’s Bazaar 68-летняя звезда вспомнила разговор с режиссёром Пол Верховен перед съёмками знаменитого эпизода.
«Я сказала режиссёру: “Надеюсь, ты не думаешь, что я буду выставлять свою грудь на блюдечке”», — поделилась Шэрон Стоун.По словам актрисы, режиссёр спокойно ответил, что образ может быть абсолютно любым — даже с закрытой одеждой и собранными волосами. Именно тогда и родилась идея минималистичного, но провокационного стиля героини.
Как отметила Стоун, сила сцены заключалась вовсе не в откровенности, а в ощущении недосказанности. Также Шэрон Стоун скептически отнеслась к идее перезапуска фильма.