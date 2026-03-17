Пропавшего в Москве актера из фильма «Бумер» нашли

17 марта 2026, 19:41

Пропавшего в Москве актера из фильма «Бумер» Сергея Мамаева нашли

Фото: Кадр из фильма «Бумер» (2003)

Народный артист Республики Марий Эл, актер Марийского ТЮЗа Сергей Мамаев, пропавший в Москве, нашелся — с ним все в порядке. Об этом РИА Новости сообщила его жена Анжела.





Ранее Telegram-канал Shot писал, что Мамаев приехал в столицу вместе с труппой Марийского ТЮЗа на гастроли со спектаклем «Мертвые души». По данным СМИ, он пришел на постановку в нетрезвом состоянии, после чего исчез. К поискам подключали полицию.





«Все нормально. Нашелся», — прокомментировала собеседница.