«Мне пока ещё больно»: Клава Кока призналась, что трудно переживает разрыв с Александром Повериным

Клава Кока (Фото: Телеграм @klavacoca)
Певица Клава Кока призналась, что до сих пор болезненно переживает расставание с Александром Повериным. По словам артистки, ей пока «не пофиг» относительно того, что произошло между ней и её возлюбленным.
О своих переживаниях певица рассказала на подкасте «Неформат». Она также упомянула о своём новом альбоме, отметив, что он посвящён как раз Александру Поверину.
По словам артистки, всё-таки неправильно говорить, что треки из этого альбома посвящены исключительно бывшему возлюбленному. Скорее они посвящены самой Клаве и тому, как она переживала этот разрыв.
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«Сердечко свободно. Покинула чат, получается. Он не мой краш. Альбом такой, потому что болело сердце. Чтобы вы понимали: я выпустила этот альбом и до сих пор не могу его слушать, потому что мне больно», — сказала Кока.
По словам артистки, всё-таки неправильно говорить, что треки из этого альбома посвящены исключительно бывшему возлюбленному. Скорее они посвящены самой Клаве и тому, как она переживала этот разрыв.
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Александр Бойцов