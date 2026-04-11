Съёмки под вопросом: звезда «Очень странных дел» покинула фильм из-за разногласий
Актриса Милли Бобби Браун, известная по сериалу «Очень странные дела», отказалась от участия в новом проекте Netflix. Причиной стали творческие разногласия, из-за которых актриса покинула съёмки. Об этом сообщает Deadline.
Работа над фильмом велась с сентября прошлого года, однако на этой неделе Браун официально вышла из проекта. На данный момент ни представители актрисы, ни стриминговый сервис не прокомментировали ситуацию, но, по предварительной информации, производство картины может быть полностью остановлено.
Речь шла о биографической драме, посвящённой американской гимнастке Керри Страг — одной из участниц легендарной команды «Великолепная семёрка». Спортсменка вошла в историю после выступления на Летние Олимпийские игры 1996, где, несмотря на серьёзную травму лодыжки, смогла выполнить решающий прыжок и принести сборной США первое золото в командном зачёте.
Изначально режиссёром проекта должна была стать Джиа Коппола, однако позже её сменила Кейт Шортланд. Сценарий писал Ронни Сандал, но детали сюжета так и не были раскрыты. Съёмки планировались уже этим летом, однако теперь судьба фильма остаётся неопределённой.
