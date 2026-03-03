«Мне сложно поверить»: ELMAN усомнился в гонорарах за первое место в чартах
Недавно солистка группы «Моя Мишель» заявила о том, что за топ-1 на музыкальных площадках можно получить до 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
ELMAN признался, что относится к таким цифрам скептически.
«Мне кажется, чуть цифра завышена, за квартал я ещё поверю, за месяц мне сложно поверить. Во всех чартах единовременно — начиная от зарубежных, заканчивая и азиатскими площадками. Например, у Andro песня в Индии набрала более миллиарда прослушиваний, при этом цифры там были ну совсем несопоставимые», — отметил артист на премии «Новое Радио AWARDS».По его словам, даже внушительные показатели стриминга не всегда означают сопоставимые финансовые результаты, особенно если речь идёт о разных рынках и странах.