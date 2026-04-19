«Мне там не по себе»: Дочь Юлии Пересильд решила уйти из школы
Анна Пересильд заявила, что не планирует учиться в школе до 11-го класса
Дочь актрисы Юлии Пересильд, 16-летняя Анна, заявила в личном блоге, что не планирует оставаться в школе до 11-го класса.
Пересильд призналась, что чувствует себя достаточно взрослой для школьной среды. Она пояснила, что хотела бы «начать взрослую жизнь» и покинуть учебное заведение раньше положенного срока.
«Я просто очень рано повзрослела и чувствую себя в школе странно. Мне там как-то не по себе», — рассказала знаменитость.Анна отметила, что намерена поступить в театральный вуз и дальше развиваться в киноиндустрии. Актриса добавила, что видит своё будущее в актёрской профессии и хочет как можно скорее приступить к профессиональному обучению. По словам девушки, школьная программа её больше не вдохновляет, поэтому она не видит смысла задерживаться в школе дольше необходимого.