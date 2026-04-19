«Мне там не по себе»: Дочь Юлии Пересильд решила уйти из школы

19 апреля 2026, 11:10

Анна Пересильд заявила, что не планирует учиться в школе до 11-го класса

Анна Пересильд (Фото: Telegram @officialannaperesild)

Дочь актрисы Юлии Пересильд, 16-летняя Анна, заявила в личном блоге, что не планирует оставаться в школе до 11-го класса.





Пересильд призналась, что чувствует себя достаточно взрослой для школьной среды. Она пояснила, что хотела бы «начать взрослую жизнь» и покинуть учебное заведение раньше положенного срока.

«Я просто очень рано повзрослела и чувствую себя в школе странно. Мне там как-то не по себе», — рассказала знаменитость.