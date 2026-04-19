«Ошиблись с цветокоррекцией»: Николай Соболев ответил на подозрения в пластике

Блогер Николай Соболев назвал ошибки цветокоррекции причиной слухов о внешности
Николай Соболев (Фото: Telegram @sobolevtam)

Блогер Николай Соболев опроверг предположения о пластических операциях. Он поделился с журналистами Telegram-канала Mash видеороликом в качестве доказательства.



Соболев заявил, что не делал никаких операций. Он с иронией предложил любому эксперту посмотреть доказательство в видеокружке, который он записал 18 апреля 2026 года.

«Макросъёмка не нужна?», — с улыбкой спросил Николай в ролике.
Блогер пошутил, что причина слухов вокруг якобы его изменений во внешности кроется в ошибках цветокоррекции видеоматериалов.
«Чуть ошиблись с цветокоррекцией. Ну, случается, ну, с профессионалами этого дела в том числе. Ну, конечно, надо было научиться делать эту коррекцию ещё 10 лет назад, но иногда промахиваемся», — сказал он.
Ольга Щелокова

