«Ошиблись с цветокоррекцией»: Николай Соболев ответил на подозрения в пластике

19 апреля 2026, 10:50

Блогер Николай Соболев назвал ошибки цветокоррекции причиной слухов о внешности

Николай Соболев (Фото: Telegram @sobolevtam)

Блогер Николай Соболев опроверг предположения о пластических операциях. Он поделился с журналистами Telegram-канала Mash видеороликом в качестве доказательства.





Соболев заявил, что не делал никаких операций. Он с иронией предложил любому эксперту посмотреть доказательство в видеокружке, который он записал 18 апреля 2026 года.

«Макросъёмка не нужна?», — с улыбкой спросил Николай в ролике.

«Чуть ошиблись с цветокоррекцией. Ну, случается, ну, с профессионалами этого дела в том числе. Ну, конечно, надо было научиться делать эту коррекцию ещё 10 лет назад, но иногда промахиваемся», — сказал он.