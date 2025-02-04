Многочисленные пластики, измены мужа и переезд в Турцию: как сложилась жизнь звезды «Дома-2» Дарьи Пынзарь

Дарья Пынзарь (Фото: соцсети)
Дарья Пынзарь по праву считается звездой «Дома-2». На съемочной площадке проекта она встретила своего будущего мужа Сергея Пынзаря, с которым вскоре связала свою жизнь. После свадьбы Дарья взяла фамилию мужа и стала мамой двух сыновей.
О том, как сложилась жизнь звезды проекта, что она в себе изменила и где живет сейчас — в материале «Радио 1».
Дарья Пынзарь (Черных) родилась 6 января 1986 года под Донецком. У нее есть старшая сестра Наталья. Долгое время девушка скрывала от общественности историю своей семьи, но в одном интервью все-таки проговорилась о личных драмах. Выяснилось, что папа Дарьи был очень жестоким человеком. Под гнетом его агрессии мама Черных сбежала с детьми в Саратовскую область, где и прошла юность будущей звезды «Дома-2».
После переезда в Саратовскую область Дарья больше не видела отца. Матери пришлось пойти работать на завод, чтобы получить комнату в коммуналке. Работа была сложной, и женщина пропадала на службе часами напролет. Уже тогда о Даше преимущественно заботилась сестра. Спустя время у мамы Дарьи диагностировали онкологию. Женщина не собиралась сдаваться и боролась ради своих девочек.
Мать Дарьи скончалась, когда та уже была звездой шоу, где встретила главную свою любовь.
На «Дом-2» Дарья пришла в декабре 2007 года. С порога девушка шокировала зрителей важным заявлением: она девственница. По словам блондинки, у нее всегда были проблемы в отношениях с мужчинами, которые влияли на личную жизнь.
Сначала Черных сблизилась с Рустамом Солнцевым, но их отношения носили скорее дружеский характер. После чего Дарья строила отношения с Андреем Черкасовым, который имел статус главного ловеласа проекта, однако и этот роман закончился.
Вскоре на шоу появился Сергей Пынзарь. Новичок сразу же заинтересовал Дарью. У влюбленных начался конфетно-букетный период, который быстро перетек в красивую историю любви. Казалось бы, наконец Черных обрела свое счастье, однако проблемы в отношениях все также оставались.
В результате влюбленным удалось справиться и с этой проблемой. Их отношения нельзя назвать безупречными, но несмотря на это, в 2010 году Сергей все-таки сделал Дарье предложение, и она согласилась.
Семья Пынзарь вместе до сих пор, что для молодых людей, вышедших из «Дома-2», огромное достижение, но при этом не обошлось без слухов о многочисленных изменах Сергея. В настоящее время супруги проживают в Турции, а в Россию приезжают по работе. В 2016 году на свет появился еще один сын Давид.
Многие звезды «ДОМа-2» боятся покинуть съемочную площадку, ведь реализоваться за ее пределами удается далеко не каждому. Однако Дарья и тут стала исключением из правил, ведь с проекта она уходила с огромной фан-базой.
За периметром Сергей начал заниматься бизнесом, а Дарья снималась в телевизионных передачах, вела свой блог и грезила о жизни в другой стране. В 2018 году супруги приняли решение окончательно перебраться в Турцию, которую всегда любили всем сердцем.
Уже почти 9 лет семья Пынзарь наслаждается жизнью в солнечной Турции. У них есть квартира на побережье. Дарья вместе с супругом активно занимается бизнесом в сфере недвижимости. Их дети учатся в турецкой школе и активно занимаются спортом.
Несмотря на успехи в карьере, семейное счастье и роль заботливой матери, Дарья не смогла полностью избавиться от своих комплексов. Ещё с юных лет она была недовольна чертами своего лица и решила прибегнуть к помощи пластической хирургии.
К своим 39 годам Дарья успела значительно преобразиться. Дарья откровенно рассказывает своей аудитории об изменениях, делится впечатлениями и опытом после пластики.
Ранее Пынзарь открыто призналась, что сделала маммопластику. Теперь её грудь выглядит более пышной и естественной.
На ранних фотографиях из «Дома-2» заметны увеличенные губы, которые не всегда выглядели гармонично на лице звезды телепроекта. Но позже Дарья вернула их к естественному виду, что подчеркнуло её природную миловидность. Спустя время она решилась на удаление комков Биша.
Сегодня Дарья Пынзарь продолжает активно следить за своей внешностью. Регулярные походы к косметологу дают свои плоды. Её лицо сохраняет естественную мимику и не выглядит как «восковая маска», как это бывает на примере ее «коллег» по проекту.
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Тяжелое детство и онкология матери
Дарья Пынзарь (Черных) родилась 6 января 1986 года под Донецком. У нее есть старшая сестра Наталья. Долгое время девушка скрывала от общественности историю своей семьи, но в одном интервью все-таки проговорилась о личных драмах. Выяснилось, что папа Дарьи был очень жестоким человеком. Под гнетом его агрессии мама Черных сбежала с детьми в Саратовскую область, где и прошла юность будущей звезды «Дома-2».
«Папа был очень ревнивый. Он постоянно пытался маму на чем-то подловить. Хотя никаких поводов для ревности там не было. Это было чувство боли и непонимания. Я не понимала, почему папа, которого я люблю, бьет мою маму», — вспоминала Дарья в интервью для шоу «Москвички».
После переезда в Саратовскую область Дарья больше не видела отца. Матери пришлось пойти работать на завод, чтобы получить комнату в коммуналке. Работа была сложной, и женщина пропадала на службе часами напролет. Уже тогда о Даше преимущественно заботилась сестра. Спустя время у мамы Дарьи диагностировали онкологию. Женщина не собиралась сдаваться и боролась ради своих девочек.
«Мама болела 10 лет. У нее были ремиссии, были рецидивы. Все эти химиотерапии. Мама всегда держалась, не показывала, что ей плохо, но мы с сестрой, конечно, переживали», — рассказывала девушка.
Дарья Пынзарь (Фото: кадр из шоу «Дом-2»)
Мать Дарьи скончалась, когда та уже была звездой шоу, где встретила главную свою любовь.
Пара, в которую мало кто верил
На «Дом-2» Дарья пришла в декабре 2007 года. С порога девушка шокировала зрителей важным заявлением: она девственница. По словам блондинки, у нее всегда были проблемы в отношениях с мужчинами, которые влияли на личную жизнь.
Сначала Черных сблизилась с Рустамом Солнцевым, но их отношения носили скорее дружеский характер. После чего Дарья строила отношения с Андреем Черкасовым, который имел статус главного ловеласа проекта, однако и этот роман закончился.
Вскоре на шоу появился Сергей Пынзарь. Новичок сразу же заинтересовал Дарью. У влюбленных начался конфетно-букетный период, который быстро перетек в красивую историю любви. Казалось бы, наконец Черных обрела свое счастье, однако проблемы в отношениях все также оставались.
«Я почему-то очень боялась интима. Каждый раз, когда все шло к делу, я вскакивала и говорила, что не могу. Не знаю, как Сережа это выдержал! Все-таки он был молодым симпатичным парнем, а я тут устраиваю такие концерты», — делилась звезда.
В результате влюбленным удалось справиться и с этой проблемой. Их отношения нельзя назвать безупречными, но несмотря на это, в 2010 году Сергей все-таки сделал Дарье предложение, и она согласилась.
Дарья и Сергей Пынзарь (Фото: соцсети)
Свадьба Пынзарь стала одной из самых обсуждаемых на «Доме-2». Примечательно, что после торжественного события супруги не покинули проект. Уйти за периметр их не заставило даже рождение сына Артёма в 2011 году. Всего Пынзарь провела на проекте 8 лет, и это до сих пор считается рекордом. За это время она обрела статус легенды телестройки.
Семья Пынзарь вместе до сих пор, что для молодых людей, вышедших из «Дома-2», огромное достижение, но при этом не обошлось без слухов о многочисленных изменах Сергея. В настоящее время супруги проживают в Турции, а в Россию приезжают по работе. В 2016 году на свет появился еще один сын Давид.
Жизнь после шоу
Многие звезды «ДОМа-2» боятся покинуть съемочную площадку, ведь реализоваться за ее пределами удается далеко не каждому. Однако Дарья и тут стала исключением из правил, ведь с проекта она уходила с огромной фан-базой.
За периметром Сергей начал заниматься бизнесом, а Дарья снималась в телевизионных передачах, вела свой блог и грезила о жизни в другой стране. В 2018 году супруги приняли решение окончательно перебраться в Турцию, которую всегда любили всем сердцем.
Дарья и Сергей Пынзарь с детьми (Фото: соцсети)
Уже почти 9 лет семья Пынзарь наслаждается жизнью в солнечной Турции. У них есть квартира на побережье. Дарья вместе с супругом активно занимается бизнесом в сфере недвижимости. Их дети учатся в турецкой школе и активно занимаются спортом.
Пластические операции Дарьи Пынзарь
Несмотря на успехи в карьере, семейное счастье и роль заботливой матери, Дарья не смогла полностью избавиться от своих комплексов. Ещё с юных лет она была недовольна чертами своего лица и решила прибегнуть к помощи пластической хирургии.
К своим 39 годам Дарья успела значительно преобразиться. Дарья откровенно рассказывает своей аудитории об изменениях, делится впечатлениями и опытом после пластики.
Ранее Пынзарь открыто призналась, что сделала маммопластику. Теперь её грудь выглядит более пышной и естественной.
На ранних фотографиях из «Дома-2» заметны увеличенные губы, которые не всегда выглядели гармонично на лице звезды телепроекта. Но позже Дарья вернула их к естественному виду, что подчеркнуло её природную миловидность. Спустя время она решилась на удаление комков Биша.
Сегодня Дарья Пынзарь продолжает активно следить за своей внешностью. Регулярные походы к косметологу дают свои плоды. Её лицо сохраняет естественную мимику и не выглядит как «восковая маска», как это бывает на примере ее «коллег» по проекту.
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Екатерина Коршунова