Терпела сравнения с мужчинами и променяла карьеру на семью: куда пропала солистка «Чи-Ли» Ирина Забияка

Ирина Забияка (Фото: соцсети)
Низкий и глубокий голос Ирины Забияки, солистки группы «Чи-Ли», можно назвать одним из самых узнаваемых в 2000-х годах. Песни в исполнении рыжей красавицы звучали практически на каждой дискотеке. В последнее время артистка пропала из поля зрения поклонников и СМИ.
Чем сегодня занимается звезда 2000-х и что известно о личной жизни Ирины Забияки — в материале «Радио 1».
Ирина Забияка родилась 20 декабря 1982 года в городе Кировоград. Воспитанием будущей звезды занималась мама, которая в свое время уходила в дальнее плавание на торговом судне. По словам матери девушки, отец Забияки был уроженцем Чили и революционером. Никто не знает, так ли это на самом деле, однако с тех пор девушку мало кто называл по имени, после рассказов об отце у нее появилось прозвище «Чи-ли». Вскоре вместе с мамой Ирина переехала в Калининград, но летние каникулы проводила у бабушки в Кировограде. Оригинальность тембра Ирины была замечена в ее 6 лет, он звучал более зрело, чем у других детей.
В 11 классе Забияка окончила курсы парикмахера и продолжила образование на парикмахера-модельера в лицее. В этот временной период девушка начала общаться с компанией хиппи, а также освоила гитару на любительском уровне. Первой песней, которую она написала, был «Омут». Вскоре Ирина стала выступать в университете, где ее услышал фронтмен группы «Скрим» Сергей Карпов и пригласил вокалисткой в свой коллектив, который в дальнейшем был переименован в «Рио».
В 2002 году музыканты коллектива записали первый альбом. Выступали в Москве, позже три месяца провели в гастролях по Польше. Добиться успеха на первом этапе существования группе не удалось. Спустя время участники коллектива назначили Забияку солисткой и одновременно с этим группа переименовалась в «Чи-Ли». Новые песни группы попали в эфиры польских радиостанций, после чего к коллективу пришла популярность.
В 2003 году «Чи-Ли» вновь вернулась в Москву и начала сотрудничество с продюсером Язнуром Гариповым. Спустя три года вышел первый альбом группы под названием «Преступление». К этому времени коллектив исполнял песни авторства Ирины и Сергея, которых было написано более ста. Первым хитом «Чи-Ли» стала песня «Новый год в постели».
В 2013 году Ирина Забияка родила сын Матвея от лидера группы Mama Band Вячеслава Бойкова. По словам певицы, после рождения наследника она старалась найти баланс между семьей и творчеством.
Сама Ирина практически никогда не рассказывает подробности о своей семье.
Некоторое время Ирину Забияку считали мужчиной из-за необычного тембра голоса. Чтобы развеять слухи, артистка снялась в откровенных фотосессиях для журналов Maxim и Playboy, а на презентации альбома «Время петь!» появилась в образе утонченной леди — сменила джинсы на платье, а кроссовки — на туфли на высоком каблуке. Также периодически Ирина начала петь высоким женским голосом.
Певица в последнее время пропала из поля зрения общественности, но тем не менее она продолжает вести творческую деятельность и давать концерты. Забияка регулярно публикует снимки с выступлений в своем блоге.
В январе прошлого года Ирина опубликовала снимок из Калининграда и сообщила, что первый концерт группы «Чи-Ли» в 2024 году состоялся именно в этом городе. Также артистка неоднократно признавалась, что ее часто приглашают на различные ток-шоу, однако ей это неинтересно.
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Чем известна Забияка
Ирина Забияка родилась 20 декабря 1982 года в городе Кировоград. Воспитанием будущей звезды занималась мама, которая в свое время уходила в дальнее плавание на торговом судне. По словам матери девушки, отец Забияки был уроженцем Чили и революционером. Никто не знает, так ли это на самом деле, однако с тех пор девушку мало кто называл по имени, после рассказов об отце у нее появилось прозвище «Чи-ли». Вскоре вместе с мамой Ирина переехала в Калининград, но летние каникулы проводила у бабушки в Кировограде. Оригинальность тембра Ирины была замечена в ее 6 лет, он звучал более зрело, чем у других детей.
Ирина Забияка (Фото: соцсети)
«Я прожила, можно сказать, всю жизнь в России. Периодически на лето я ездила на Украину к бабушке в деревню. Там росла на пирожках, кукурузе, горохе, помидорах, огурцах, арбузах, сале», — рассказывала певица.
В 11 классе Забияка окончила курсы парикмахера и продолжила образование на парикмахера-модельера в лицее. В этот временной период девушка начала общаться с компанией хиппи, а также освоила гитару на любительском уровне. Первой песней, которую она написала, был «Омут». Вскоре Ирина стала выступать в университете, где ее услышал фронтмен группы «Скрим» Сергей Карпов и пригласил вокалисткой в свой коллектив, который в дальнейшем был переименован в «Рио».
В 2002 году музыканты коллектива записали первый альбом. Выступали в Москве, позже три месяца провели в гастролях по Польше. Добиться успеха на первом этапе существования группе не удалось. Спустя время участники коллектива назначили Забияку солисткой и одновременно с этим группа переименовалась в «Чи-Ли». Новые песни группы попали в эфиры польских радиостанций, после чего к коллективу пришла популярность.
В 2003 году «Чи-Ли» вновь вернулась в Москву и начала сотрудничество с продюсером Язнуром Гариповым. Спустя три года вышел первый альбом группы под названием «Преступление». К этому времени коллектив исполнял песни авторства Ирины и Сергея, которых было написано более ста. Первым хитом «Чи-Ли» стала песня «Новый год в постели».
Личная жизнь Ирины Забияки
В 2013 году Ирина Забияка родила сын Матвея от лидера группы Mama Band Вячеслава Бойкова. По словам певицы, после рождения наследника она старалась найти баланс между семьей и творчеством.
Ирина Забияка с сыном (Фото: соцсети)
«В какой-то момент работа стала всей моей жизнью. Она была и дома, и на отдыхе. Мой мозг постоянно трудился — и днем и ночью. И тогда я поняла, что пора выйти из этого круга, чтобы осознать, что есть моя жизнь. Я переехала за город, в лес, в тишину, где мало людей, нет суеты и машин. И посмотрела на мир по-другому», — признавалась Забияка.
Сама Ирина практически никогда не рассказывает подробности о своей семье.
Почему Забияку считали мужчиной
Некоторое время Ирину Забияку считали мужчиной из-за необычного тембра голоса. Чтобы развеять слухи, артистка снялась в откровенных фотосессиях для журналов Maxim и Playboy, а на презентации альбома «Время петь!» появилась в образе утонченной леди — сменила джинсы на платье, а кроссовки — на туфли на высоком каблуке. Также периодически Ирина начала петь высоким женским голосом.
Чем Забияка занимается сейчас
Певица в последнее время пропала из поля зрения общественности, но тем не менее она продолжает вести творческую деятельность и давать концерты. Забияка регулярно публикует снимки с выступлений в своем блоге.
Ирина Забияка (Фото: соцсети)
В январе прошлого года Ирина опубликовала снимок из Калининграда и сообщила, что первый концерт группы «Чи-Ли» в 2024 году состоялся именно в этом городе. Также артистка неоднократно признавалась, что ее часто приглашают на различные ток-шоу, однако ей это неинтересно.
«Просто в какой-то момент я стала неинтересна, а так как я интроверт, искусственно вызывать интерес к себе не умею», — отмечала Ирина.
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Екатерина Коршунова