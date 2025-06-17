Модель Елена Перминова трогательно поздравила старшего сына Никиту с 16-летием
Елена Перминова трогательно поздравила старшего сына Никиту с днем рождения. На фотографии, опубликованной в соцсетях, 38-летняя модель обнимает именинника, которые держит в руках серебряные шары в форме звезд. Звездная семья позировала на фоне загородного дома.
«Мой взрослый мальчик! Уже 16! С днем рождения», — написала манекенщица под совместным снимком.В настоящее время легенда Playboy встречается с коллегой по подиуму Тарасом Романовым. В конце прошлого года она рассталась с миллиардером Александром Лебедевым, который был старше ее на три десятка лет. Пара прожила вместе почти 20 лет, так и не оформив отношения официально. В этом союзе на свет появились четверо детей: Никита, Егор, Александр и Арина.
*Запрещен в РФ