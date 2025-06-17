Модель Елена Перминова трогательно поздравила старшего сына Никиту с 16-летием

17 июня 2025, 20:07

Лена Перминова (Фото: Инстаграм*/lenaperminova)

Елена Перминова трогательно поздравила старшего сына Никиту с днем рождения. На фотографии, опубликованной в соцсетях, 38-летняя модель обнимает именинника, которые держит в руках серебряные шары в форме звезд. Звездная семья позировала на фоне загородного дома.







«Мой взрослый мальчик! Уже 16! С днем рождения», — написала манекенщица под совместным снимком.