Анджелина Джоли испугалась рака и попросила Брэда Питта о перемирии

28 мая 2025, 09:35

Анджелина Джоли боится заболеть раком из-за судебных тяжб с Брэдом Питтом

Бред Питт и Анджелина Джоли (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

После восьмилетнего бракоразводного процесса Анджелина Джоли и Брэд Питт продолжают судебные тяжбы из-за винодельни Chateau Miraval во Франции. По данным источника Radar Online, актриса опасается, что затяжной конфликт негативно скажется на ее здоровье.





Отмечается, что через посредника она попросила бывшего мужа о перемирии.

«Анджелина охвачена страхом, что негативная энергия спровоцирует болезни, включая рак. <…> Она просто хочет жить дальше!» — сообщил собеседник сайта.