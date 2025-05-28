Анджелина Джоли испугалась рака и попросила Брэда Питта о перемирии
Анджелина Джоли боится заболеть раком из-за судебных тяжб с Брэдом Питтом
После восьмилетнего бракоразводного процесса Анджелина Джоли и Брэд Питт продолжают судебные тяжбы из-за винодельни Chateau Miraval во Франции. По данным источника Radar Online, актриса опасается, что затяжной конфликт негативно скажется на ее здоровье.
Отмечается, что через посредника она попросила бывшего мужа о перемирии.
«Анджелина охвачена страхом, что негативная энергия спровоцирует болезни, включая рак. <…> Она просто хочет жить дальше!» — сообщил собеседник сайта.В 2008 году голливудская пара приобрела винодельню по производству розового вина неподалеку от их замка. Именно здесь в 2014 году состоялась их свадебная церемония. После развода Джоли продала свою долю российскому бизнесмену Юрию Шефлеру, что вызвало несогласие Питта. В феврале 2022 года он подал судебный иск с требованием отменить эту сделку.