Директор Арбениной о конфликте певицы с Гай Германикой: «Не оскорбление, а легкий стеб»
Директор Арбениной высказалась о конфликте певицы с Гай Германикой
На церемонии вручения премии за роль в сериале Диана Арбенина заявила об отсутствии режиссера на съемочной площадке. Валерия Гай Германика, узнав про речь певицы, пригрозила ей судом и потребовала публичного опровержения.
В свою очередь, директор Дианы Арбениной встала на защиту подопечной, заявив, что повода для разбирательств нет, как и оснований для обвинений в оскорблении чести и достоинства. Ее слова передает Woman.ru.
«То, что было сказано на премии — это не оскорбление, а легкий стеб. Никто никого не обижал, всем было весело», — пояснила Александра.Также она добавила, что Валерия могла бы обратиться к Диане лично, если бы ее действительно что-то не устроило.
«У нее есть телефон Дианы, думаю, она могла бы позвонить, если что-то не так», — отметила Рерих.Конфликт между Арбениной и Гай Германикой имеет предысторию: ранее режиссер назвала певицу «токсичной».
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