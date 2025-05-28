Директор Арбениной о конфликте певицы с Гай Германикой: «Не оскорбление, а легкий стеб»

28 мая 2025, 10:15

Директор Арбениной высказалась о конфликте певицы с Гай Германикой

Диана Арбенина (Фото: Инстаграм*/_diana_arbenina)

На церемонии вручения премии за роль в сериале Диана Арбенина заявила об отсутствии режиссера на съемочной площадке. Валерия Гай Германика, узнав про речь певицы, пригрозила ей судом и потребовала публичного опровержения.





В свою очередь, директор Дианы Арбениной встала на защиту подопечной, заявив, что повода для разбирательств нет, как и оснований для обвинений в оскорблении чести и достоинства. Ее слова передает Woman.ru.

«То, что было сказано на премии — это не оскорбление, а легкий стеб. Никто никого не обижал, всем было весело», — пояснила Александра.

«У нее есть телефон Дианы, думаю, она могла бы позвонить, если что-то не так», — отметила Рерих.