«Мой пах вообще не понял, что с ним происходит!»: Волочкова пожаловалась на здоровье после отдыха с молодым ухажером

Анастасия Волочкова (Фото: соцсети)
Недавно балерина Анастасия Волочкова отдыхала на Мальдивах вместе с 26-летним танцором Марчелой Абабием, с которым звезду связывают романтические отношения.
На отдыхе Волочкова охотно демонстрировала фанатам свои фирменные шпагаты и даже показала целый номер с поддержкой в воздухе при участии Абабия.
Волочкова прокомментировала слухи о том, что она якобы оплатила отпуск своему Марчелло Абабию, чтобы тот исполнил роль нового ухажера. По ее словам, все это — лишь сплетни, которые распространяют о ней «недостойные существа». Тем не менее балерина отметила, что оплачивать ли отпуск своим друзьям или нет — решать ей, это ее личное дело.
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«Можете мне дать освобождение, пожалуйста? У меня пах болит, я хочу просто отдохнуть. Вы можете мне разрешить сегодня никуда не ходить? Просто это из-за того, что была очень большая нагрузка. У нас было где-то по четыре-пять выступлений в месяц. Я испугалась, что как раз опять после отдыха опять нагрузка. И мой пах вообще не понял, что с ним происходит», — пожаловалась артистка журналистам.
Волочкова прокомментировала слухи о том, что она якобы оплатила отпуск своему Марчелло Абабию, чтобы тот исполнил роль нового ухажера. По ее словам, все это — лишь сплетни, которые распространяют о ней «недостойные существа». Тем не менее балерина отметила, что оплачивать ли отпуск своим друзьям или нет — решать ей, это ее личное дело.
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Элина Позднякова