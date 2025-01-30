«Оборванец и нищеброд»: Волочкова об Иване Сухове

Анастасия Волочкова (Фото: соцсети)
Экс-прима Большого Анастасия Волочкова высказалась об Иване Сухове, у которого 30 детей. Как пишет Starhit, балерина не понимает, что притягивает женщин к таким, как Сухов. У мужчины 12 возлюбленных.
«Вы хотите личное счастье, но при этом видите его в постели с другой женщиной. Изначально какие у вас были договоренности? Вас привлекло, что у него много детей. А не думали, хватит ли у него на всех времени и внимания? Сейчас есть богатые мужчины, у которых несколько жен — не понимаю, как они справляются. Но этим женщинам важно, что у спутника есть деньги. А здесь какой-то оборванец и нищеброд», — сказала Волочкова.Российскую общественность всерьез волнует история Ивана Сухова. Мужчина считает, что он — хороший семьянин. Дочь Сухова Алиса Теплякова прославилась, поступив в МГУ в девятилетнем возрасте.
Читайте также:
Фельдшер Дарья Волокитина рассказала, как ее били в квартире во время вызова
Брухунова озаботилась поисками нового мужа вместо Петросяна
Русская девушка Джонни Деппа вернулась на родину, но продолжает поддерживать с ним связь
Никита Кротов