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«Была не в кондиции»: Волочкова опровергла слухи о нанятом за деньги любовнике

Волочкова опровергла слухи о том, что содержит своего молодого любовника
Анастасия Волочкова и Марчел Абабаи (Фото: соцсети)

Анастасия Волочкова и Марчел Абабаи (Фото: соцсети)

Во время январской поездки на Мальдивы рядом с Анастасией Волочковой замечен 26-летний Марчел Абаби, танцующий с ней в шоу «Одержимость». Балерина утверждала, что их связывают с Марчелом только дружеские отношения, однако подогревала слухи об их романе видео и фото с отдыха.
Появились слухи о том, что Волочкова оплатила поездку Марчелу, чтобы тот временно стал ее «тайным возлюбленным», версия обсуждалась в кулуарах на дне рождении балерины, который отмечался 20 января, сообщает StarHit. Артистка гневно опровергает подобные предположения.

«Это такой бред. Я была не в кондиции и даже не знаю, кто из моих гостей мог такую чушь нести», — сказала мастерица шпагатов.



Она уверяет, что многие мужчины хотели бы сами оплатить даже одну встречу с ней, не говоря уже о том, чтобы провести вместе какое-то более длительное время.

«Да знаете сколько мужиков готовы мне заплатить, чтобы со мной хотя бы раз увидеться или полететь в отпуск? Просто злые и завистливые языки пытаются оклеветать меня и не более того», — сказала Волочкова.

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