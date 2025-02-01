«Была не в кондиции»: Волочкова опровергла слухи о нанятом за деньги любовнике

Во время январской поездки на Мальдивы рядом с Анастасией Волочковой замечен 26-летний Марчел Абаби, танцующий с ней в шоу «Одержимость». Балерина утверждала, что их связывают с Марчелом только дружеские отношения, однако подогревала слухи об их романе видео и фото с отдыха.