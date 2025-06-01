Молодая невеста Григория Лепса призналась, что попала в больницу после шоу «Мастер игры»

01 июня 2025, 21:35

Аврора Киба попала в больницу после участия в шоу «Мастер игры»

Аврора Киба (фото: Instagram* @avrorakiba)

Молодая невеста Григория Лепса откровенно рассказала о трудностях, с которыми столкнулась во время участия в реалити-шоу. Авроре Киба пришлось обратиться за помощью к врачам.





Девушка стала участницей шоу «Мастер игры», где за победу ведут борьбу 22 участника, в числе которых Наталья Рудова, Вячеслав Чепурченко, Наталья Бардо, Борис Дергачёв и другие знаменитости.



Однако участие в съёмках тяжело далось невесте Лепса. Она отметила, что на съёмках царил холод.





«Из Марокко я сразу поехала на неделю в больницу, так как очень сильно заболела от переохлаждения. Мы все думали, будет очень тепло – это Африка! А на деле было очень холодно. Спасибо, что я взяла из Лондона куртку для Москвы, а пригодилась она в Марокко», – рассказала Аврора в личном блоге.