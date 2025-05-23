Молодая невеста Лепса рассказала, как влюбила в себя певца

Аврора Киба и Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Молодая невеста певца Григория Лепса Аврора Киба рассказала в личном блоге, что ее харизма притягивает людей. По словам сетевой знаменитости, именно собственная харизматичность помогла ей покорить жениха. После знакомства появилась и личная страничка, на которой публикуются ролики. В одном из них Аврора и поделилась своим секретом.
«Я, которая в любой непонятной ситуации, — харизма», — пошутила Киба.
Аврора и Григорий познакомились год назад. Артист вышел в свет с возлюбленной в июне 2024 года, представив ее официально в качестве невесты. Ходят слухи, что подготовка к торжеству уже идет. Мужчина признавался, что праздник состоится летом, но неясно, какого года.
Избранница 62-летней звезды учится в элитном лондонском колледже, прилетая в Москву в перерывах между семестрами.
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