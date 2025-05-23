Константин Меладзе попрощался с «ВИА Грой»

24 мая в народном календаре отмечается день Мокия Мокрого – праздник, связанный с погодными приметами, сельскохозяйственными обрядами и строгими запретами. Какие традиции соблюдали наши предки, чего нельзя делать в этот день, и какие признаки предсказывали урожай или ненастье, расскажет «Радио 1».