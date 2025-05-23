Константин Меладзе попрощался с «ВИА Грой»

Константин Меладзе (Фото: Instagram*, @meladzemusic)
В личном блоге продюсер Константин Меладзе опубликовал анонс последний песни Galileo группы «ВИА Гра», популярной в 2000-х годах, тем самым дав понять, что коллектив перестанет существовать.
«Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом. <…> Это было прекрасное время, по которому у меня, тем не менее нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории — это песни, наполненные любовью, верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще многие годы. Желаю всем мира и благополучия», — написал продюсер.Многие солистки группы написали тёплые слова под этим постом. Вера Брежнева, бывшая жена Константина Шотаевича, была лаконична: «Благодарю за все!»
Ульяна Синецкая сравнила коллектив с семьёй, она поблагодарила Меладзе за сотрудничество.
«Мы росли, менялись, переживали многое как семья. <…> Это годы моей жизни, голос и душа. Это про память. Про чувство. Про музыку. Про любовь, которая нас всех объединяет больше 25 лет. Константин — гений! Бесконечная благодарность», — оставила эмоциональный комментарий артистка.Напомним, что в «золотой состав» группы вошли Надежда Грановская, Вера Брежнева и Анна Седокова. Позже вместо Анны пришла Альбина Джанабаева.
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Анастасия Чубина