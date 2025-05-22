Кристина Орбакайте публично обратилась к сыну, пока он отдыхает с семьей Владимира Преснякова

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)
21 мая сыну Кристины Орбакайте Никите Преснякову исполнилось 34 года. В праздничный день певица обратилась к первенцу в личном блоге.
Орбакайте опубликовала фотографии старшего наследника в ковбойской шляпе, вероятно, снятыми в Штатах, где он сейчас проживает.
На сегодняшний день Никита Пресняков проводит время с отцом Владимиром Пресняковым и его семьей. Накануне музыкант показал, как катается на лодке с младшим братом.
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«С днем рождения, сыночек!» — подписала кадры исполнительница.
На сегодняшний день Никита Пресняков проводит время с отцом Владимиром Пресняковым и его семьей. Накануне музыкант показал, как катается на лодке с младшим братом.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова