«Морально подустал»: Лёша Свик признался в срыве во время гастролей

15 марта 2026, 20:31

Свик рассказал, что сорвался во время тура после четырёх месяцев без алкоголя

Лёша Свик (Фото: Instagram* / @alex_svik)

Певец Лёша Свик признался, что тяжело переживал недавний гастрольный тур. На фоне обсуждений скандала с певицей Славой артист рассказал, как относится к поклонникам, выбегающим на сцену, и откровенно поделился личными переживаниями. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам музыканта, у него никогда не было серьёзных конфликтов с фанатами во время концертов. Напротив, чаще всего люди просто хотят обнять артиста или сделать совместное фото.



Однако напряжённый график гастролей, личные переживания и творческий кризис сказались на его состоянии. Лёша Свик признался, что в какой-то момент не выдержал эмоционального давления.





«Недавно у меня был такой момент — я подсорвался в двух городах. Морально подустал от всего вокруг: какие-то семейные вещи, не можешь написать хит уже давно. Всё это может накапливаться», — поделился артист.